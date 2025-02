Людей не позвільняли: розробник Star Wars Eclipse про майбутнє, пов'язане з компанією з Китаю

Китайська компанія NetFace не скоротила французьку студію Quantic Dream, яка пообіцяла прихильникам відеогру Star Wars Eclipse, пояснив директор Гійом де Фондом'єр.

Гійом де Фондом'єр, генеральний директор студії Quantic Dream, яка створює відеогру Star Wars Eclipse, повідомив про успішне завершення 2024 року. Серед іншого, він заявив про продовження роботи на існуючими проєктами. Про ситуацію на студії, відеогру якої очікують вже четвертий рік поспіль, ідеться у дописі генерального директора на порталі Linkedin.

Star Wars Eclipse - трейлер відеогри по всесвіту "Зоряних воєн"

Фондом'єр написав про деякі події, пов'язані з компанією NetFace, якій належить Quantic Dream. Як з'ясувалась, компанія закрила кілька студій, і спікер цим "глибоко засмучений". Втім, його студія продовжує роботу і має певні успіхи. Наприклад, у 2024 році відеогру Detroit: Become Human продали 11 млн разів, і це на 2 млн більше, ніж у попередньому році. Фондом'єр не згадав у своєму дописі про Star Wars Eclipse, але розповів про поточні проєкти. З його слів, робота іде "за планом".

"Наші студії в Парижі та Монреалі залишаються незмінними. Ми продовжуємо розвивати наші проекти в повному темпі. Розробка наших поточних проєктів йде за планом, і ми повністю віддані постачанню та запуску цих інноваційних високоякісних ігор у майбутньому", — написав він.

Star Wars Eclipse - інформація директора студії про роблооу над проєктами Фото: Скриншот

Star Wars Eclipse — деталі

Star Wars Eclipse — відеогра, над розробкою якої почали працювати у 2021 році. Роботу почала французька студія Quantic Dream під американським брендом Lucasfilm Games. У 2022 році студію купила китайська компанія NetFac, яка підтримала роботу над існуючими проєктами.

На порталі Star Wars Eclipse розміщено трейлер, на якому можна побачити світ "Зоряних воєн", перенесений у відеогру. Події відбуватимуться за часів "Високої Республіки" — тобто за 50-100 років до появи Скайвокера і через 100 років після падіння "Старої Республіки". Star Wars Eclipse не має навіть приблизних дат виходу. Втім, якщо продовжується планова робота над усіма проєктами, то серед них — і ця довгоочікувана гра, написали на порталі "24 каналу".

