Геймеры обсуждают новую Steam Concole от Valve: что известно (видео)

Новый игровой гаджет Steam Concole от Valve может иметь название Freemont, сообщил блогер-геймер. Гаджет может стать конкурентом консоли PlayStation и потеснить ее с рынка.

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Компания Valve готовится вывести на рынок новый гаджет для видеоигр — консоль на базе платформы Steam. Steam Concole будет конкурировать с PlayStation и XBox, поскольку устройство работает с улучшенным игровым контроллером (Steam Controller) и с новой гарнитурой виртуальной реальности. О технической новинке, которую геймеры начали обсуждать с начала 2025 года, рассказали на портале Insider Gaming.

Платформа Steam и новый гаджет Steam Concole — обзор от геймера

На портале отметили, что компания Valve официально не подтвердили разработку Steam Concole. Гаджет также не упоминается и платформе Steam. Между тем есть видео геймера eXtas1s, который рассказал, что это может быть за гаджет и почему он будет конкурировать с техногигантами индустрии. Автор видео сначала напомнил, что Steam будто бы планировали интегрировать в XBox. Однако выяснилось, что речь идет о самостоятельной игровой консоли, которую создаст Valve. Геймер остановился на двух вопросах, которые его беспокоили: как будет называться новый гаджет и зачем ему видеокарта AMD RX 9070.

Что касается первого вопроса, то в видео прозвучало кодовое название будущей игровой консоли Valve — Freemont. При этом не ясно, что имеется в виду: "будет ли это полноценная консоль или только база для сторонних производителей", заметил геймер.

Что касается второго вопроса, то указывается, что разработчики могут использовать в Steam Concole видеокарту AMD RX 9070. Геймер напомнил, что видеокарта предназначается для стационарных компьютеров. На этом основании eXtas1s предположил, что Valve работает над консолью, использующей операционную систему SteamOS. В таком случае вероятны три варианта событий: выпустят игровую консоль на основе AMD, или AMD применят для внешнего графического модуля на Steam Deck 2, или готовят платформу для производителей, которые будут выпускать собственные консоли со SteamOS.

На Insider Gaming подытожили, что появление Steam Concole изменит рынок гаджетов для видеоигр. В частности, это может повлиять на продажи консоли PlayStation, которую будут меньше покупать. С другой стороны, пока не ясно, какие особенности имеет устройство, поскольку компания Valve ничего не комментирует.

"Важно подчеркнуть, что эти слухи следует воспринимать со щепоткой соли, пока Valve не подтвердит, что происходит за кулисами", — написали на портале.

Отметим, Фокус писал о новых видеоиграх, которые появятся на платформе Steam. Например, в середине февраля 2025 года геймеры увидят Civilization VII. Разработчики обещают, что игроки, как всегда, окунутся в фантастический мир прошлого и попытаются самостоятельно построить цивилизацию, которая не погибнет в войнах. В игре будет новинка: усилят механику дипломатии, поскольку ранее она имела ограниченный набор инструментов.

Напоминаем, в медиа рассказали о топ 5 видеоигр, которые порадуют поклонников в 2025 году. Среди них — возможный соперник симулятора жизни The Sims.