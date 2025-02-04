Геймери обговорюють нову Steam Concole від Valve: що відомо (відео)

Новий ігровий гаджет Steam Concole від Valve може мати назву Freemont, повідомив блогер-геймер. Гаджет може стати конкурентом консолі PlayStation та потіснити її з ринку.

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Компанія Valve готується вивести на ринок новий гаджет для відеоігор — консоль на базі платформи Steam. Steam Concole конкуруватиме з PlayStation та XBox, оскільки пристрій працюватиме з покращеним ігровим контролером (Steam Controller) та з новою гарнітурою віртуальної реальності. Про технічну новинку, яку геймери почали обговорювати з початку 2025 року, розповіли на порталі Insider Gaming.

Платформа Steam та новий гаджет Steam Concole - огляд від геймера

На порталі зауважили, що компанія Valve офіційно не підтвердили розробку Steam Concole. Гаджет також не згадується та платформі Steam. Тим часом є відео геймера eXtas1s, який розповів, що це може бути за гаджет і чому він конкуруватиме з техногігантами індустрії. Автор відео спершу нагадав, що Steam начебто планували інтегрувати в XBox. Однак з'ясувалось, що іде мова про самостійну ігрову консоль, яку створить Valve. Геймер зупинився на двох питаннях, які його турбували: як називатиметься новий гаджет і навіщо йому відеокарта AMD RX 9070.

Щодо першого питання, то у відео пролунала кодова назва майбутньої ігрової консолі Valve — Freemont. При цьому не ясно, що мається на увазі: "чи це буде повноцінна консоль або лише база для сторонніх виробників", зауважив геймер.

Щодо другого питання, то вказується, що розробники можуть використати у Steam Concole відеокарту AMD RX 9070. Геймер нагадав, що відеокарта призначається для стаціонарних комп'ютерів. На цій підставі eXtas1s припустив, що Valve працює над консоллю, яка використовуватиме операційну систему SteamOS. У такому випадку ймовірні три варіанти подій: випустять ігрову консоль на основі AMD, або AMD застосують для зовнішнього графічного модуля на Steam Deck 2, або готують платформу для виробників, які випускатимуть власні консолі з SteamOS.

На Insider Gaming підсумували, що поява Steam Concole змінить ринок гаджетів для відеоігор. Зокрема, це може вплинути на продаж консолі PlayStation, яку менше купуватимуть. З іншого боку, поки не ясно, які особливості матиме пристрій, оскільки компанія Valve нічого не коментує.

"Важливо підкреслити, що ці чутки слід сприймати з дрібкою солі, доки Valve не підтвердить, що відбувається за лаштунками", — написали на порталі.

Зазначимо, Фокус писав про нові відеоігри, які з'являться на платформі Steam. Наприклад, в середині лютого 2025 року геймери побачать Civilization VII. Розробники обіцяють, що гравці, як завжди, зануряться у фантастичний світ минулого і спробують самостійно збудувати цивілізацію, яка не загине у війнах. У грі буде новинка: посилять механіку дипломатії, оскільки раніше вона мала обмежений набір інструментів.

Нагадуємо, у медіа розповіли про топ 5 відеоігор, які потішать шанувальників у 2025 році. Серед них — можливий суперник симулятора життя The Sims.