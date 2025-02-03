В Civilization VII з'явилась нова стратегія завдяки "кумедному" програшу творця: чого очікувати

Гравці використали механіку "втома від війни" у грі Civilization VII та "надерли д*пу" головному програмісту, розповіли журналісти. Після цього головний програміст побачив, що торгівлі як дипломатичного інструменту не вистачає.

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Ігровий директор, дизайнер та програміст гри Civilization VII Ед Біч (Ed Beach) доповнив свіжу версію культової стратегії новим дипломатичними інструментами, які дають можливість здобути перемогу у віртуальній війні. Збільшити кількість механізму дипломатії допомогли колеги Біча, які змовились проти нього у багатокористувацькій грі. Про нові стратегії дипломатії Civilization VII розповіли на порталі Gamesradar.

Гра Civilization VII - тизер культової стратегії

На порталі повідомили про інтерв'ю Еда Біча журналу PC Gamer Magazine (випуск №405). Програміст зауважив, що досі уся дипломатія гри зводилась до того, що користувачі торгували чи обмінювались ресурсами для отримання якихось переваг. У сьомій версії цей інструмент значно розширили. Зокрема, тепер можна укладати угоди, створювати союзи, витрачати ресурс "Вплив" (Influence), щоб керувати подіями. Такі новації Біч назвав "грандіозними" та пояснив, що виникли вони після кумедної історії.

Зі слів Біча, він разом з колегами взяв участь у багатокористувацькій грі. При цьому директора студії розгромили, оскільки решта об'єднались проти нього. Видання написало, що розгром був масштабним: Бічу, фігурально висловлюючись, "надерли д*у". Суть застосованої стратегії: суперники використали механіку "втома від війни", об'єднали усі ресурси і буквально "паралізували" головного супротивника.

"Вони надали підтримку моєму супротивнику так, що мене буквально паралізувала ця механіка. Так, після цього я схвалив деякі зміни в балансі. Тепер трохи складніше залишатися на периферії, ніж це було раніше", — навели на порталі слова програміста.

Civilization VII — що нового

На Gamesradar пояснюється, чого очікувати у Civilization VII:

більш важливою та впливовою стане дипломатія;

механіку дипломатії доповнили новими інструментами, окрім як торгівлі та обміну ресурсами;

змінили механіку "втома від війни" і вона стала "менш каральною" для цивілізацій.

На порталі Steam вказано, що гра Sid Meier's Civilization VII вийде 8 лютого 2025 року. Гравці, як і раніше, зможуть імітувати розвиток цивілізації у різних куточках планети та у різних епохах. При цьому їм доведеться брати участь у війнах, розбудовувати економіку, робити наукові відкриття і показувати інші ймовірні шляхи розвитку людства. Базова версія Civilization VII коштуватиме в Україні 2 999 грн.

Зазначимо, Фокус писав про топ 5 новинок, які вийдуть на Steam у 2025 році. Серед них є фентезійна рольова гра Avowed, гра-симулятор життя InZOI, яка стане суперником The Sims, бойова стратегія Tempest Rising.

Нагадуємо, у мережі з'явились перші відгуки на оновлені версії гри The Sims та The Sims 2, і далеко не усі з них позитивні.