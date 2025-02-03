В Civilization VII появилась новая стратегия благодаря "забавному" проигрышу создателя: чего ожидать

Игроки использовали механику "усталость от войны" в игре Civilization VII и "надрали д*пу" главному программисту, рассказали журналисты. После этого главный программист увидел, что торговли как дипломатического инструмента не хватает.

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Игровой директор, дизайнер и программист игры Civilization VII Эд Бич (Ed Beach) дополнил свежую версию культовой стратегии новым дипломатическими инструментами, которые дают возможность одержать победу в виртуальной войне. Увеличить количество механизма дипломатии помогли коллеги Бича, которые сговорились против него в многопользовательской игре. О новых стратегиях дипломатии Civilization VII рассказали на портале Gamesradar.

Игра Civilization VII — тизер культовой стратегии

На портале сообщили об интервью Эда Бича журналу PC Gamer Magazine (выпуск №405). Программист отметил, что до сих пор вся дипломатия игры сводилась к тому, что пользователи торговали или обменивались ресурсами для получения каких-то преимуществ. В седьмой версии этот инструмент значительно расширили. В частности, теперь можно заключать сделки, создавать союзы, тратить ресурс "Влияние" (Influence), чтобы управлять событиями. Такие новации Бич назвал "грандиозными" и объяснил, что возникли они после забавной истории.

По словам Бича, он вместе с коллегами принял участие в многопользовательской игре. При этом директора студии разгромили, поскольку остальные объединились против него. Издание написало, что разгром был масштабным: Бичу, фигурально выражаясь, "надрали д*у". Суть примененной стратегии: соперники использовали механику "усталость от войны", объединили все ресурсы и буквально "парализовали" главного противника.

"Они оказали поддержку моему противнику так, что меня буквально парализовала эта механика. Да, после этого я одобрил некоторые изменения в балансе. Теперь немного сложнее оставаться на периферии, чем это было раньше", — привели на портале слова программиста.

Civilization VII — что нового

На Gamesradar объясняется, чего ожидать в Civilization VII:

более важной и влиятельной станет дипломатия;

механику дипломатии дополнили новыми инструментами, кроме как торговли и обмена ресурсами;

изменили механику "усталость от войны" и она стала "менее карательной" для цивилизаций.

На портале Steam указано, что игра Sid Meier's Civilization VII выйдет 8 февраля 2025 года. Игроки, как и раньше, смогут имитировать развитие цивилизации в разных уголках планеты и в разных эпохах. При этом им придется участвовать в войнах, развивать экономику, делать научные открытия и открывать другие вероятные пути развития человечества. Базовая версия Civilization VII будет стоить в Украине 2 999 грн.

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Напоминаем, в сети появились первые отзывы на обновленные версии игры The Sims и The Sims 2, и далеко не все из них положительные.