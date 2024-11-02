Реализм GTA 6 поразит воображение: бывший дизайнер проекта поделился деталями (видео)

Экс-дизайнер компании Rockstar Бен Хинчлифф утверждает, что игроки получат неизгладимое впечатления от новой серии культовой игры и будут говорить о ней еще долгое время.

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До выхода шестой части культовой игры GTA остается примерно один год, но уже появились некоторые подробности. Так бывший дизайнер Rockstar Бен Хинчлифф в подкасте GTAVIoclock 30 октября поделился своим мнением о предстоящей GTA VI, заявив, что игра поразит поклонников невероятной реалистичностью.

Хинчлифф, работавший над проектом до основания собственной студии Just Add Water Development в 2022 году, отметил, что с момента его ухода в проект были внесены значительные изменения.

"Сравнивая, где проект находился, когда я ушел, и тот финальный продукт, который сейчас существует, можно отметить, как много изменений произошло. Я знал о новых элементах, контенте, сюжете и очень хочу увидеть, как это все эволюционировало и воплотилось в финальной версии", — сказал он.

Отвечая на вопросы о впечатляющих аспектах GTA VI, Хинчлифф подчеркнул рост реалистичности, который выделяет игру среди предыдущих тайтлов студии, которая не просто "держит планку", а поднимают ее.

"Можно утверждать, что с каждым новым тайтлом все элементы игры становятся более реалистичными, персонажи действуют и взаимодействуют более правдоподобно. Думаю, это просто ошеломит людей", — утверждает дизайнер.

По его прогнозам, игра приобретет огромную популярность и будет продаваться огромным тиражом, а игроки получат неизгладимое впечатления и будут говорить о ней еще долгое время.

Отметим, что GTA VI выйдет в 2025 году на платформах PS5 и Xbox Series. Хотя о версии для ПК пока не объявлено, предполагается, что она может появиться не ранее конца 2026 или даже в 2027 году.

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