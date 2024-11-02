Реалізм GTA 6 вразить уяву: колишній дизайнер проєкту поділився деталями (відео)

Екс-дизайнер компанії Rockstar Бен Гінчліфф стверджує, що гравці отримають незабутнє враження від нової серії культової гри та говоритимуть про неї ще довгий час.

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До виходу шостої частини культової гри GTA залишається приблизно один рік, але вже з'явилися деякі подробиці. Так колишній дизайнер Rockstar Бен Хінчліфф у подкасті GTAVIoclock 30 жовтня поділився своєю думкою про майбутню GTA VI, заявивши, що гра вразить шанувальників неймовірною реалістичністю.

Гінчліфф, який працював над проєктом до заснування власної студії Just Add Water Development 2022 року, зазначив, що з моменту його відходу до проєкту було внесено значні зміни.

"Порівнюючи, де проєкт перебував, коли я пішов, і той фінальний продукт, який зараз існує, можна відзначити, як багато змін відбулося. Я знав про нові елементи, контент, сюжет і дуже хочу побачити, як це все еволюціонувало і втілилося у фінальній версії", — сказав він.

Відповідаючи на запитання про вражаючі аспекти GTA VI, Гінчліфф наголосив на зростанні реалістичності, що вирізняє гру з-поміж попередніх тайтлів студії, яка не просто "тримає планку", а підіймає її.

"Можна стверджувати, що з кожним новим тайтлом усі елементи гри стають реалістичнішими, персонажі діють і взаємодіють більш правдоподібно. Думаю, це просто приголомшить людей", — стверджує дизайнер.

За його прогнозами, гра набуде величезної популярності та продаватиметься величезним тиражем, а гравці отримають незабутнє враження і говоритимуть про неї ще довгий час.

Зазначимо, що GTA VI вийде у 2025 році на платформах PS5 і Xbox Series. Хоча про версію для ПК поки не оголошено, припускають, що вона може з'явитися не раніше кінця 2026 або навіть у 2027 році.

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