У Steam вийшло оновлення The Sims для сучасних комп'ютерів: які враження гравців (відео)

Українці задоволені оновленням The Sims Legacy Collection та The Sims 2 Legacy Collection, свідчать відгуки на Steam. Утім, деякі гравці просять повернути гроші.

Related video

Компанія Electric Art випустила оновлену версію надпопулярної відеогри-симулятора життя The Sims Legacy Collection. Реліз вийшов 31 січня 2025 року і протягом трьох днів зібрав понад тисячу рецензій. Усереднені реакції гравців — змішані. Про перевидання культової гри The Sims та про враження шанувальників розповіли на порталі Gamerant.

The Sims та The Sims 2 Legacy Collections - офіційний трейлер

The Sims — оновлення гри-симулятора життя

The Sims Legacy Collection та The Sims 2 Legacy Collection — продукти студії Maxis та корпорації Electronic Arts. Перша версія відеогри The Sims вийшла у лютому 2000 року і її вважають найуспішнішим проєктом в історії. У 2025 році культову гру переробили — оновили The Sims та The Sims 2, щоб графіка та геймплей відповідали можливостям сучасних комп'ютерів. Шанувальники зустрінуться з відомими персонажами, які були у класичній версії: з грабіжником Джин, з клоуном Санні. Гравці і далі можуть створювати персонажів-сімів, обирати їм зовнішність та характер, майструвати віртуальні будинки, працювати на віртуальній роботі та дружити з віртуальними друзями.

"У The Sims кожен гравець стає творцем власної історії. Від кар’єрного зростання до романтичних стосунків, від дружби до ворожнечі – все це залежить від вас", — нагадали на порталі основні правила культової гри.

Системні вимоги для The Sims Legacy Collection:

операційна система — Windows 10;

оперативна пам'ять — 4 ГБ;

вільне місце на диску — 17 ГБ;

можливі відеокарти — NVIDIA GTX 600, AMD Radeon HD 7000, Intel HD Graphics 620;

можливі процесори — i3 3220, Ryzen 3 1200, AMD FX6300.

Ціна в Україні за The Sims Legacy Collection та The Sims 2 Legacy Collection — базова версія 699 та 799 грн (відповідно), розширена — 999 грн.

The Sims — відгуки

На Steam можна почитати відгуки на оновлені версії The Sims. Одні користувачі писали, що радіють новим можливостям улюблених відеоігор, у які грають вже 25 років. При цьому зауважують, що відчули ностальгію і їм приємно зануритись у атмосферу реалістично відтворених минулих часів. Тим часом інші скаржились на збої та помилки і повідомили, що вимагали повернення коштів. Один гравець зауважив, що втратив Сіма після восьми годин гри. Інший — про збій при спробі створити віртуальний будинок та віртуальну сім'ю.

Gamerant проаналізували відгуки на оновлені версії The Sims на порталі Steam. З'ясувалось, що The Sims Legacy Collection має рейтинг "Переважно позитивний", тоді як The Sims 2 Legacy Collection — "Змішаний". Також є різниця у кількості гравців, які одночасно запускають гру: п'ять тисяч проти двох тисяч. Дехто зауважив, що оновлення "жалюгідне" і схоже на компіляцію іншої відогри. Тим часом українські шанувальники просили авторів The Sims додати українську мову.

The Sims — відгуки українців про оновлення гри-симулятора Фото: Скриншот The Sims — критичні відгуки Фото: Скриншот

Зазначимо, на Twitch-каналі BreakthroughT1D повідомили про нову гру-симулятор життя під назвою Proxi. Над нею працює геймдизайнер Вілл Райт. Згідно з задумом, штучний інтелект зможе відтворювати спогади реальної людини, а гравець — створюватиме фантастичні світи відповідно до своїх бажань.

Нагадуємо, у січні видання Liga.net розповіло про топ 5 відеоігор, які з'являться у 2025 році і можуть стати суперниками, серед іншого, і для гри-симулятора The Sims.