Конан-варвар против Терминатора T-1000: как выглядят новые персонажи Mortal Kombat 1 (видео)

Оба новых персонажа основаны на известных актерах двух культовых фильмов – Арнольде Шварценеггере и Роберте Патрике.

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Фанаты культового файтинга Mortal Kombat 1 смогли впервые увидеть двух новых внутриигровых персонажей – Конана-варвара и Терминатора T-1000, пишет Insider Gaming.

Новые персонажи были пока неофициально представлены в трейлере Mortal Kombat 1 Pro Kompetition.

В представленном трейлере можно увидеть, как рука T-1000 из жидкого металла постепенно превращается в подобие человеческой.

Также отмечается, что этот персонаж был основан на образе актера Роберта Патрика, который и сыграл роль терминатора T-1000 в культовом фильме.

В свою очередь, персонаж Конан-варвар основан на образе Арнольда Шварценеггера из одноименного фильма 1982 года. На представленном видео персонаж вонзает свой клинок в лицо противника, прежде чем разрезать его пополам.

Отмечается, что персонаж Конан-варвар не получил голос Арнольда Шварценеггера, а вот Роберт Патрик озвучил T-1000 для Mortal Kombat 1.

В новом трейлере можно увидеть новых персонажей, начиная с 45-й минуты видео.

Персонаж Конан-варвар появится в Mortal Kombat 1 уже 21 января, а дата выхода "Терминатора T-1000" пока остается неизвестной. Пока это последние анонсированные бойцы DLC, которые появятся в игре.

Судя по всему, Warner Bros. Games и NetherRealm Studios решили отказаться от Kombat Pack 3 с новыми бойцами после достаточно вялого запуска дополнения Khaos Reigns.

Пока ни Warner Bros. Games, ни NetherRealm Studios не раскрыли свои намерения, а также не опровергли слухи.