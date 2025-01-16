Конан-варвар проти Термінатора T-1000: який вигляд мають нові персонажі Mortal Kombat 1 (відео)

Обидва нові персонажі засновані на відомих акторах двох культових фільмів — Арнольді Шварценеггері та Роберті Патріку.

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Фанати культового файтингу Mortal Kombat 1 змогли вперше побачити двох нових внутрішньоігрових персонажів — Конана-варвара і Термінатора T-1000, пише Insider Gaming.

Нові персонажі були поки що неофіційно представлені в трейлері Mortal Kombat 1 Pro Kompetition.

У представленому трейлері можна побачити, як рука T-1000 з рідкого металу поступово перетворюється на подобу людської.

Також зазначається, що цей персонаж був заснований на образі актора Роберта Патріка, який і зіграв роль термінатора T-1000 у культовому фільмі.

Зі свого боку, персонаж Конан-варвар заснований на образі Арнольда Шварценеггера з однойменного фільму 1982 року. На представленому відео персонаж встромляє свій клинок в обличчя противника, перш ніж розрізати його навпіл.

Зазначається, що персонаж Конан-варвар не отримав голосу Арнольда Шварценеггера, а ось Роберт Патрік озвучив T-1000 для Mortal Kombat 1.

У новому трейлері можна побачити нових персонажів, починаючи з 45-ї хвилини відео.

Персонаж Конан-варвар з'явиться в Mortal Kombat 1 вже 21 січня, а дата виходу "Термінатора T-1000" поки залишається невідомою. Поки що це останні анонсовані бійці DLC, які з'являться в грі.

Судячи з усього, Warner Bros. Games і NetherRealm Studios вирішили відмовитися від Kombat Pack 3 з новими бійцями після досить млявого запуску доповнення Khaos Reigns.

Поки що ні Warner Bros. Games, ні NetherRealm Studios не розкрили свої наміри, а також не спростували чутки.