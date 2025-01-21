Civilization 7 перейшла в "золотий" статус перед релізом: що це означає

Розробники Civilization 7 зробили оновлення в статусі гри, яка має вийти вже 11 лютого.

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Нова гра Civilization 7, судячи з усього, повністю готова до виходу. Розробник гри Firaxis Games оголосив, що проєкт офіційно перейшов у "золотий" статус за 3 тижні до наміченої дати релізу. Він має відбутися 11 лютого, пише Insider Gaming.

Таке повідомлення було залишене розробником на своїй сторінці в соцмережах.

"Ми досягли "золота". Civilization 7 офіційно перейшла в статус "золото" — ми готові з'явитися на полицях 11 лютого", — йдеться в повідомленні Firaxis Games.

We've struck gold! ⛏️#Civ7 has officially gone gold - we're ready to hit shelves on February 11. pic.twitter.com/zhSM5QLvmL — Sid Meier's Civilization VII (@CivGame) January 20, 2025

Перехід гри в статус "золото" зазвичай говорить про те, що якщо не станеться нічого надзвичайного, то затримок у виході гри не очікується.

Після того, як гру буде офіційно випущено, вона стане доступною для ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 і Nintendo Switch. Уже в день релізу гра буде підтримувати повноцінний crossplay — режим гри мережею між гравцями з використанням різних апаратних платформ, таких як ігрова консоль, ПК тощо.

Ті гравці, які оформлять замовлення на одну з найдорожчих версій гри, зможуть отримати доступ до Civilization 7 вже 6 лютого, а це на 5 днів раніше, ніж власники Standard Edition.

Гравці зможуть запустити Civilization 7 на процесорах Intel Core i3-101000 або AMD Ryzen 3 1200 і відеокартах Nvidia GTX 1050 і AMD RX 460.

Але якщо ви захочете найвищих налаштувань у грі, тоді вам знадобиться щонайменше процесор Intel 14-го покоління або AMD Ryzen 9 5950X разом з Nvidia RTX 4070 або AMD Radeon RX 7800XT.