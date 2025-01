Civilization 7 перейшла в "золотий" статус перед релізом: що це означає

Нова гра Civilization 7, судячи з усього, повністю готова до виходу. Розробник гри Firaxis Games оголосив, що проєкт офіційно перейшов у "золотий" статус за 3 тижні до наміченої дати релізу. Він має відбутися 11 лютого, пише Insider Gaming.

Таке повідомлення було залишене розробником на своїй сторінці в соцмережах.

"Ми досягли "золота". Civilization 7 офіційно перейшла в статус "золото" — ми готові з'явитися на полицях 11 лютого", — йдеться в повідомленні Firaxis Games.

We've struck gold! ⛏️#Civ7 has officially gone gold - we're ready to hit shelves on February 11. pic.twitter.com/zhSM5QLvmL