Артдиректор легендарної Half-Life 2 Віктор Антонов помер у віці 53 років

Художник відомий своєю участю у створенні багатьох ігрових світів, які вирізнялися оригінальною естетикою. Завдяки таланту Антонова проєкти Half-Life 2, Dishonored, Wolfenstein стали впізнаваними.

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Художник і артдиректор, який працював над відомими проєктами в ігровій індустрії Half-Life 2 і Dishonored Віктор Антонов помер у віці 53 років. Інформацію підтвердив 15 лютого Марк Лейдлоу, колишній провідний сценарист Valve.

"Я не хотів говорити, поки не був упевнений, але сьогодні я дізнався, що Віктор Антонов, наш артдиректор HL2, помер. У мене немає подробиць. Тільки смуток", — написав він у соцмережах.

Антонов справив значний вплив на індустрію відеоігор. Він сформував візуальний стиль Half-Life 2, створивши похмурий, індустріальний вигляд Сіті 17. У Dishonored він розробив унікальну естетику, натхненну Лондоном і Парижем XIX століття, що зробило гру впізнаваною.

Крім цих проєктів, Антонов брав участь у створенні таких ігрових світів, як Wolfenstein: The New Order і Prey. Його роботи вирізнялися атмосферністю, увагою до деталей і реалістичністю, ставши еталоном художнього оформлення в індустрії.

Віктор Антонов: коротка біографія

Віктор Антонов народився 1972 року в Софії, Болгарія. У 1987 році він емігрував до Парижа, потім жив у Швейцарії та США, де здобув ступінь з промислового дизайну в Art Center College of Design в Пасадіні.

В індустрію ігор він прийшов 1996 року, працюючи в Xatrix Entertainment над такими проєктами, як Redneck Rampage, Quake 2 Mission Pack: The Reckoning і Kingpin: Life of Crime. Пізніше він приєднався до Valve, де став головним дизайнером Half-Life 2.

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У 2005 році Антонов покинув Valve і заснував The Building Studios у Франції, займаючись дизайном у кіно, рекламі та іграх.

У 2011 році він розробляв світ для Dishonored, створивши його унікальний похмурий стиль, натхненний Лондоном і Парижем XIX століття. Пізніше брав участь у розробці Battlecry та інших проєктів.

Скріншот Half-Life 2 Фото: Скриншот

Скріншот Dishonored Фото: Скриншот

Новина про його смерть викликала потужний відгук серед геймерів і колег. Багато хто називає роботи Антонова вічними та визнає його величезний внесок. Дехто пише, що без нього легендарні проєкти не були б такими стильними та оригінальними.

Раніше повідомлялося, що розробка науково-фантастичного шутера Crysis 4 від компанії Crytek припинена. Причиною стало скорочення 15% розробників, при цьому майбутня дата виходу гри поки невідома.