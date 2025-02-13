У що пограти в лютому, не витрачаючи гроші: підбірка безплатних ігор для ПК і PS

Шутери, перегони, горори та ігри на виживання — на сервісах Epic Games Store, Steam і PlayStationStore можна знайти безплатні пропозиції будь-яких жанрів. Крім того, у Steam продаються продовження популярних лінійок зі знижкою у 90% і більше.

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Морозні лютневі вечори приємно проводити вдома за відеогрою, але не завжди хочеться витрачати гроші на недешеві тайтли від ААА-студій. Фокус склав підбірку безкоштовних ігор для ПК і PlayStation, у які можна зануритися на багато годин, не витративши ані гривні.

F1 Manager 2024

Сервіс Epic Games Store безплатно роздає симулятор менеджера "Формули 1". Мета гри — зібрати, натренувати найсильнішу команду і вибороти з нею перемогу на перегонах.

Акція триватиме до 20 лютого.

Мінімальні системні вимоги: Windows 10 64-bit, процесор Intel Core i5-4590 або AMD FX-8370, оперативна пам'ять 8 GB RAM, відеокарта Nvidia GeForce GTX 960 або AMD R9 280x (3GB VRAM).

Рекомендовані системні вимоги: Windows 10, 11 64-bit, процесор Intel Core i7-7700 або AMD Ryzen 7 2700, оперативна пам'ять 16 GB RAM, відеокарта GeForce GTX 1080 or Radeon RX 580 (4GB VRAM).

F1 Manager 2024 у Epic Games Store.

Batography

Казуальна гра з 2D-графікою про кажана, який вирушає у подорож нічним містечком, щоб зробити ідеальне фото місяця. У пошуках вдалого ракурсу потрібно долати перешкоди, заводити знайомства з тваринами-містянами, виконувати різноманітні завдання та збирати місячні тістечка. Гра отримала 100% позитивних відгуків.

Вимоги: 64-бітний процесор й операційна система, процесор 1.7 ГГц, оперативна пам'ять — 512 MB ОП, відеокарта з підтримкою OpenGL 2.1 і 200 MB доступного місця на диску.

Batography у Steam.

Double Shoulders

Горор-гра для двох гравців. У ролі двох дітей — Лоїса і Сема — ви тікатимете з химерного, похмурого, повного небезпек і викликів місця. Вибратися живими вдасться лише тим, хто діятиме злагоджено, як команда.

Вимоги: 64-бітна Windows 10, процесор Intel Core i5 10-го покоління, 16 ГБ оперативної пам'яті, відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 і 1300 MB доступного місця на диску.

Double Shoulders у Steam.

Pixel Horizons

Survival-гра про виживання на мальовничому острові. Вам доведеться досліджувати локації, битися з монстрами, створювати й покращувати інструменти, будувати табір та шукати міфічну зброю в стародавніх руїнах, і при цьому не забувати їсти, пити та підтримувати рівень здоров'я.

Мінімальні вимоги: Windows 10, процесор Ryzen / Intel 3, оперативна пам’ять 8 ГБ, інтегрована відеокарта, 3 GB доступного місця на диску.

Рекомендовані вимоги: Windows 11, процесор Ryzen 5 / Intel 5, оперативна пам’ять 16 ГБ, будь-яка відеокарта, 3 GB доступного місця на диску.

Pixel Horizons у Steam.

Безкоштовні ігри для PS Plus

У лютому власники PlayStation Plus можуть безплатно забрати до своєї бібліотеки кооперативний шутер від першої особи Payday 3. Він розрахований на чотирьох гравців. Легендарна банда злочинців Payday Gang знову збирається разом, щоб провернути ще кілька гучних пограбувань у Нью-Йорку у 2020-х роках.

Payday 3 у PlayStationStore.

Любителі космічних пригод можуть безкоштовно отримати у PlayStationStore науково-фантастичний шутер від першої особи з елементами пригодницького бойовика High on Life. Тут ви станете мисливцем за іншопланетними головами та будете битися з монстрами за допомогою "живої зброї", досліджувати різні планети та біоми, збирати трофеї та розв'язувати головоломки.

High on Life у PlayStationStore.

Третя безплатна пропозиція у PlayStationStore — рімейк класичного платформера 2004 року про знаменитого круглого жовтого героя — Пак-Мена. Гра Pac-Man World Re-Pac отримала оновлений інтерфейс, кращу механіку та сучасну графіку. За сюжетом Пак-Мен рятує своїх друзів і родину з Острова Привидів, дорогою уникаючи ворогів та розв'язуючи головоломки.

Pac-Man World Re-Pac у PlayStationStore.

Акція для власників PS Plus діятиме до 4 березня.

Ігри зі знижкою 90% у Steam

З 90-відсотковою знижкою до 20 лютого у Steam можна купити Borderlands 3 — шутер від першої особи 2020 року виходу. Події в ньому відбуваються після Tales from the Borderlands. Концепція традиційна для лінійки: четверо гравців подорожують планетами, збирають лут і зброю, знищують ворогів і намагаються зупинити ватажків найнебезпечнішого в Галактиці культу "Діти Притулку" — близнюків Каліпсо.

Мінімальні вимоги: 64-бітна Windows 7/10, процесор AMD FX-8350 чи Intel i5-3570, оперативна пам’ять 6 ГБ, відеокарта:AMD Radeon HD 7970 або NVIDIA GeForce GTX 680 2 ГБ, 75 GB доступного місця на диску.

Рекомендовані вимоги: 64-бітна Windows 7/10, процесор:AMD Ryzen 5 2600 (Intel i7-4770), оперативна пам’ять 16 ГБ, відеокарта AMD Radeon RX 590 або NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ, 75 GB доступного місця на диску.

Borderlands 3 у Steam.

Знижку 95% до 20 лютого Steam пропонує на покрокову тактичну гру з елементами рольової XCOM 2 — сіквел найкращої стратегічної гри 2012 року XCOM: Enemy Unknown.

За сюжетом Земля опинилася під владою іншопланетян, а гравцю потрібно відновити організацію XCOM, що чинить опір загарбникам. У грі двоє гравців можуть змагатися один з одним через мережу.

Мінімальні вимоги: Windows 7 64-розрядна, процесор Intel Core 2 Duo E4700 2,6 ГГц або AMD Phenom 9950 Quad Core 2,6 ГГц, оперативна пам’ять 4 ГБ, відеокарта:1 ГБ ATI Radeon HD 5770, 1 ГБ NVIDIA GeForce GTX 460 або краще, 45 GB доступного місця на диску.

Рекомендовані вимоги: Windows 7 64-розрядна, процесор 3 ГГц чотири ядра, оперативна пам’ять 8 ГБ, відеокарта 2 ГБ ATI Radeon HD 7970, 2 ГБ NVIDIA GeForce GTX 770 або краще, 45 GB доступного місця на диску.

XCOM 2 у Steam.

Зараз майже за безцінь на Steam можна придбати Portal 2 — другу частину захопливої головоломки від творців шутерів Half-Life. Вона має кооперативний режим для двох гравців. Героїня попередньої частини Челл знову стає жертвою дослідів штучного інтелекту GLaDOS, та за допомогою переносного пристрою для створення порталів нарешті зможе вибратися з лабораторії, якщо гравці будуть достатньо вправними у розв'язанні просторових головоломок.

Вимоги: Windows 7 / Vista / XP, процесор Pentium 4 із частотою 3 ГГц, двоядерний із частотою понад 2 ГГц чи AMD64X2 (або ліпший), оперативна пам’ять 2 GB, відеокарта з обсягом пам’яті 128 МБ чи більше та з підтримкою Pixel Shader 2.0b (ATI Radeon X800 або ліпша / NVIDIA GeForce 7600 або ліпша / Intel HD Graphics 2000 або ліпша), 8 GB доступного місця на диску.

Акційна пропозиція діятиме до 17 лютого. Portal 2 у Steam.

Нагадаємо, 8 лютого стався глобальний збій PlayStation Network, який підтвердили в компанії Sony. Гравці не могли запустити ігри протягом 20 годин.

7 лютого Фокус писав, як можна отримати безкоштовно ігри від Epic Games.