Дослідження глибин і управління цивілізацією: як можна отримати безкоштовно ігри від Epic Games

Магазин Epic Games пропонує користувачам абсолютно безкоштовно завантажити і пограти в підводний квест Beyond Blue і покрокову стратегію Humankind. Ця акція закінчується 13 лютого.

Онлайн-сервіс цифрового розповсюдження комп'ютерних ігор Epic Games Store надав можливість безплатно додати до своєї колекції кілька ігор. У Beyond Blue користувач у ролі члена нової дослідницької команди має досліджувати безкраї простори морів і океанів.

Протягом восьми занурень гравець досліджуватиме незайманий підводний світ, відстежуватиме морських істот, розгадуватиме таємниці та взаємодіятиме з океаном так, як ніколи раніше, використовуючи для цього новітні технології.

Цю гру було випущено 2020 року компанією E-Line Media. Базова версія коштує 279 гривень.

Крім того, Epic Games Store пропонує спробувати зіграти в покрокову стратегію 2021 року Humankind.

У цьому проєкті від видавця SEGA користувач має змогу створити власну цивілізацію, змішуючи та використовуючи всі сильні сторони 60 різних культур, щоб привести людство в його новий "золотий вік", обираючи, руйнувати чи будувати.

Базова версія цієї гри 2021 року випуску, яка доступна і для Windows, і для Mac, коштує вже 860 гривень.

