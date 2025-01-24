Які RPG ігри вийдуть у 2025 році: список найочікуваніших

Цього року очікується велика кількість релізів RPG ігор, частина з яких уже має офіційну дату виходу.

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Судячи з майбутніх релізів, цей рік стане роком RPG ігор, і геймери вже склали список найочікуваніших, пише Insider Gaming.

Важливо зазначити, що поки не всі ігри мають офіційну дату виходу. Деякі з них можуть бути перенесені з 2025 на 2026 рік і так далі. Також до списку не увійшли такі ігри, як The Elder Scrolls VI та The Witcher 4, оскільки немає майже жодних шансів, що вони вийдуть цього року.

Майбутні RPG із датою входу:

Tales of Grace f Remastered — 17 січня

Final Fantasy VII Rebirth — 23 січня

Citizen Sleeper 2: Starward Vector — 23 січня

Kingdom Come: Deliverance 2 — 4 лютого

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II — 14 лютого

Avowed — 18 лютого

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — 21 лютого

Monster Hunter Wilds — 28 лютого

Assassin's Creed Shadows — 20 березня

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — 21 березня

The First Berserker: Khazan — 27 березня

Clair Obscur: Expedition 33 — 24 квітня

Rune Factory: Guardians of Azuma — 30 травня

Майбутні RPG без дати виходу: