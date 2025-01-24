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Какие RPG игры выйдут в 2025 году: список самых ожидаемых

Assassin’s Creed Shadows
Фото: Ubisoft | Assassin"s Creed Shadows

В этом году ожидается большое количество релизов RPG игр, часть из которых уже имеет официальную дату выхода.

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Судя по предстоящим релизам, этот год станет годом RPG игр, и геймеры уже составили список самых ожидаемых, пишет Insider Gaming.

Важно отметить, что пока не все игры имеют официальную дату выхода. Некоторые из них могут быть перенесены с 2025 на 2026 год и так далее. Также в список не вошли такие игры, как The Elder Scrolls VI и The Witcher 4, так как нет почти никаких шансов, что они выйдут в этом году.

Предстоящие RPG с датой входа:

  • Tales of Grace f Remastered — 17 января
  • Final Fantasy VII Rebirth — 23 января
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector — 23 января
  • Kingdom Come: Deliverance 2 — 4 февраля
  • The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II — 14 февраля
  • Avowed — 18 февраля
  • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — 21 февраля
  • Monster Hunter Wilds — 28 февраля
  • Assassin’s Creed Shadows — 20 марта
  • Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — 21 марта
  • The First Berserker: Khazan — 27 марта
  • Clair Obscur: Expedition 33 — 24 апреля
  • Rune Factory: Guardians of Azuma — 30 мая

Предстоящие RPG без даты выхода:

  • ArcheAge Chronicles
  • Borderlands 4
  • Dragon Quest I & II HD-2D Remake
  • Fable
  • Moonlighter 2: The Endless Vault
  • Pokemon Legends: Z-A
  • Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
  • Wuchang: Fallen Fathers