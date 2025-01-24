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Какие RPG игры выйдут в 2025 году: список самых ожидаемых
Злата Зорина
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В этом году ожидается большое количество релизов RPG игр, часть из которых уже имеет официальную дату выхода.
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Судя по предстоящим релизам, этот год станет годом RPG игр, и геймеры уже составили список самых ожидаемых, пишет Insider Gaming.
Важно отметить, что пока не все игры имеют официальную дату выхода. Некоторые из них могут быть перенесены с 2025 на 2026 год и так далее. Также в список не вошли такие игры, как The Elder Scrolls VI и The Witcher 4, так как нет почти никаких шансов, что они выйдут в этом году.
Предстоящие RPG с датой входа:
- Tales of Grace f Remastered — 17 января
- Final Fantasy VII Rebirth — 23 января
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector — 23 января
- Kingdom Come: Deliverance 2 — 4 февраля
- The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II — 14 февраля
- Avowed — 18 февраля
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — 21 февраля
- Monster Hunter Wilds — 28 февраля
- Assassin’s Creed Shadows — 20 марта
- Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — 21 марта
- The First Berserker: Khazan — 27 марта
- Clair Obscur: Expedition 33 — 24 апреля
- Rune Factory: Guardians of Azuma — 30 мая
Предстоящие RPG без даты выхода:
- ArcheAge Chronicles
- Borderlands 4
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake
- Fable
- Moonlighter 2: The Endless Vault
- Pokemon Legends: Z-A
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
- Wuchang: Fallen Fathers