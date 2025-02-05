Знижка 100 відсотків: в Epic Games роздають пригодницький горор про зомбі-апокаліпсис

Магазин Epic Games пропонує зареєстрованим користувачам абсолютно безкоштовно завантажити гру Undying, яка зазвичай коштує 279 грн. Акція закінчується вже цього четверга.

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Онлайн-сервіс цифрового розповсюдження комп'ютерних ігор Epic Games Store безкоштовно роздає зомбі-хіт 2021 року Undying ("Невмируща"), який зазвичай коштує 279 грн. Адвентюрна інді-гра розповідає про заражену жінку на ім'я Анлінг, яка перед перетворенням на "живого мерця" намагається навчити свого маленького сина Коді навичок виживання.

"Зворушлива історія про виживання та вміння відпускати. Обережно, вона може викликати сльози!" — йдеться в анотації до гри.

Гра Undying з елементами rogue-like має 14 основних локацій, які заповнені випадковими подіями та персонажами зі своїми унікальними історіями. Щоб вижити в подорожі доведеться добувати та використовувати ресурси.

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Крім того, після вбивств полчищ зомбі під ефектний і захопливий саундтрек можна розслабитися за допомогою різних міні-ігор. Також у грі можна знайти кошеня, про яке доведеться піклуватися під час апокаліпсису.

Рекомендовані системні вимоги:

ОС Windows 10

Процесор Intel® i5-4590, AMD FX 8350 еквівалент або краще.

Пам'ять 8 ГБ

Графіка NVIDIA GeForce® GTX 960 еквівалент або краще.

Для входу в гру, яка отримала від гравців рейтинг 4,3, потрібен обліковий запис. Українську мову гра не підтримує.

Акція закінчується 6 лютого 2025 року. При цьому на онлайн-сервісі Steam за версію гри від 2023 року все-таки доведеться викласти 279 грн.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які RPG ігри вийдуть у 2025 році. Серед найочікуваніших Assassin's Creed Shadows, Clair Obscur: Expedition 33, The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II і багато інших.

Також ми повідомляли, що за кілька тижнів до релізу гра Monster Hunter Wilds вибралася на перше місце в списку найочікуваніших ігор у Steam. MHW вдалося обійти Deadlock і Hollow Knight: Silksong.