Скидка 100 процентов: в Epic Games раздают приключенческий хоррор про зомби-апокалиписис
Магазин Epic Games предлагает зарегистрированным пользователям совершенно бесплатно загрузить игру Undying, которая обычно стоит 279 грн. Акция заканчивается уже в этот четверг.
Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store бесплатно раздает зомби-хит 2021 года Undying ("Неумирающая"), который обычно стоит 279 грн. Адвентюрная инди-игра рассказывает про зараженную женщину по имени Анлинг, которая перед превращением в "живого мертвеца" пытается обучить своего маленького сына Коди навыкам выживания.
"Трогательная история о выживании и умении отпускать. Осторожно, она может вызвать слезы!" — говорится в аннотации к игре.
Игра Undying с элементами rogue-like имеет 14 основных локаций, которые заполнены случайными событиями и персонажами со своими уникальными историями. Чтобы выжить в путешествии придется добывать и использовать ресурсы.
Кроме того, после убийств полчищ зомби под эффектный и захватывающий саундтрек можно расслабиться с помощью различных мини-игр. Также в игре можно найти котенка, о котором придется заботиться во время апокалипсиса.
Рекомендованные системные требования:
ОС Windows 10
Процессор Intel® i5-4590, AMD FX 8350 эквивалент или лучше.
Память 8 ГБ
Графика NVIDIA GeForce® GTX 960 эквивалент или лучше.
Для входа в игру, которая получила от игроков рейтинг 4,3, требуется учетная запись. Украинский язык игра не поддерживает.
Акция заканчивается 6 февраля 2025 года. При этом на онлайн-сервисе Steam за версию игры от 2023 года все таки придется выложить 279 грн.
Напомним, ранее Фокус писал, какие RPG игры выйдут в 2025 году. Среди самых ожидаемых Assassin’s Creed Shadows, Clair Obscur: Expedition 33, The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II и многие другие.
Также мы сообщали, что за несколько недель до релиза игра Monster Hunter Wilds выбралась на первое место в списке самых ожидаемых игр в Steam. MHW удалось обойти Deadlock и Hollow Knight: Silksong.