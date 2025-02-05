Скидка 100 процентов: в Epic Games раздают приключенческий хоррор ​​про зомби-апокалиписис

Магазин Epic Games предлагает зарегистрированным пользователям совершенно бесплатно загрузить игру Undying, которая обычно стоит 279 грн. Акция заканчивается уже в этот четверг.

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Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store бесплатно раздает зомби-хит 2021 года Undying ("Неумирающая"), который обычно стоит 279 грн. Адвентюрная инди-игра рассказывает про зараженную женщину по имени Анлинг, которая перед превращением в "живого мертвеца" пытается обучить своего маленького сына Коди навыкам выживания.

"Трогательная история о выживании и умении отпускать. Осторожно, она может вызвать слезы!" — говорится в аннотации к игре.

Игра Undying с элементами rogue-like имеет 14 основных локаций, которые заполнены случайными событиями и персонажами со своими уникальными историями. Чтобы выжить в путешествии придется добывать и использовать ресурсы.

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Кроме того, после убийств полчищ зомби под эффектный и захватывающий саундтрек можно расслабиться с помощью различных мини-игр. Также в игре можно найти котенка, о котором придется заботиться во время апокалипсиса.

Рекомендованные системные требования:

ОС Windows 10

Процессор Intel® i5-4590, AMD FX 8350 эквивалент или лучше.

Память 8 ГБ

Графика NVIDIA GeForce® GTX 960 эквивалент или лучше.

Для входа в игру, которая получила от игроков рейтинг 4,3, требуется учетная запись. Украинский язык игра не поддерживает.

Акция заканчивается 6 февраля 2025 года. При этом на онлайн-сервисе Steam за версию игры от 2023 года все таки придется выложить 279 грн.

Напомним, ранее Фокус писал, какие RPG игры выйдут в 2025 году. Среди самых ожидаемых Assassin’s Creed Shadows, Clair Obscur: Expedition 33, The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II и многие другие.

Также мы сообщали, что за несколько недель до релиза игра Monster Hunter Wilds выбралась на первое место в списке самых ожидаемых игр в Steam. MHW удалось обойти Deadlock и Hollow Knight: Silksong.