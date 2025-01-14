Игроки смогут понюхать грибок-паразит в игре The Last of Us: представлена новая технология (видео)
Компания Sony недавно показала революционную технологию, которая выведет вовлечение в игры на новый уровень.
Компания Sony со своим концептом Future Immersive Entertainment вышла на новый уровень гонки за лучшее погружение в игру. Вместо того, чтобы сосредоточиться на совершенствовании технологии VR, компания решила поэкспериментировать с обонянием и другими чувствами человека, пишет Nerd Stash.
К счастью или к несчастью, но Sony решила продемонстрировать свою новую игровую технологию на игре "Одни из нас" The Last of Us, которая построена вокруг грибковых спор, зомби и повального тления. Свою новую технологию компания уже представила на недавней выставке CES 2025 (Consumer Electronics Show).
Разработка Sony представляет собой огромный светодиодный куб, размером с комнату, в которой должны находиться игроки.
По задумке разработчиков, стены этой комнаты в дальнейшем будут играть роль огромных мониторов или экранов, остальные механизмы в комнате предназначены для активации других органов чувств.
Так, помимо визуального взаимодействия, также светодиодная комната задействует обоняние игроков и другое: "звук, тактильные ощущения, запах и атмосферу". Основная задача технологии заключается в том, чтобы игроки еще больше вовлекались в игровой процесс.
Концепт Sony, судя по всему, будет на голову выше предыдущей технологии VR, которая задействовала только зрение игроков.
Но новый концепт пока остается экспериментальным, и очень далек от того, чтобы появиться в домах обычных игроков. Более того, разработанные сцены для Future Immersive Entertainment пока остаются неподвижными, а управление игроков достаточно ограничено.
Также пока неясно, какие запахи сможет имитировать технология и насколько они будут близки к реальным. Но поскольку Sony выбрала The Last of Us в качестве демонстрации этой технологии, игроков судя по всему, будет ждать смрад Щелкунов.
Напомним, во второй серии "Одни из нас" зрители обнаружили логическую дыру. Хоть у сериала большей частью были положительные отзывы, внимательные зрители уже заметили несостыковку.