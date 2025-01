Игроки смогут понюхать грибок-паразит в игре The Last of Us: представлена новая технология (видео)

Компания Sony недавно показала революционную технологию, которая выведет вовлечение в игры на новый уровень.

Компания Sony со своим концептом Future Immersive Entertainment вышла на новый уровень гонки за лучшее погружение в игру. Вместо того, чтобы сосредоточиться на совершенствовании технологии VR, компания решила поэкспериментировать с обонянием и другими чувствами человека, пишет Nerd Stash.

К счастью или к несчастью, но Sony решила продемонстрировать свою новую игровую технологию на игре "Одни из нас" The Last of Us, которая построена вокруг грибковых спор, зомби и повального тления. Свою новую технологию компания уже представила на недавней выставке CES 2025 (Consumer Electronics Show).

Разработка Sony представляет собой огромный светодиодный куб, размером с комнату, в которой должны находиться игроки.

По задумке разработчиков, стены этой комнаты в дальнейшем будут играть роль огромных мониторов или экранов, остальные механизмы в комнате предназначены для активации других органов чувств.

Так, помимо визуального взаимодействия, также светодиодная комната задействует обоняние игроков и другое: "звук, тактильные ощущения, запах и атмосферу". Основная задача технологии заключается в том, чтобы игроки еще больше вовлекались в игровой процесс.

Концепт Sony, судя по всему, будет на голову выше предыдущей технологии VR, которая задействовала только зрение игроков.

Но новый концепт пока остается экспериментальным, и очень далек от того, чтобы появиться в домах обычных игроков. Более того, разработанные сцены для Future Immersive Entertainment пока остаются неподвижными, а управление игроков достаточно ограничено.

Также пока неясно, какие запахи сможет имитировать технология и насколько они будут близки к реальным. Но поскольку Sony выбрала The Last of Us в качестве демонстрации этой технологии, игроков судя по всему, будет ждать смрад Щелкунов.

