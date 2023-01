Во второй серии "Одни из нас" зрители обнаружили логическую дыру

Хоть у сериала большей частью положительные отзывы, внимательные зрители уже заметили несостыковку.

Сериал НВО The Last of Us продолжает бить рекорды, однако внимательные зрители уже заметили логическую дыру во втором эпизоде. Об этом написал на форуме Reddit пользователь под псевдонимом MadeOnLeapday.

Далее возможны спойлеры, так что если вы не играли в оригинальную игру, которая и легла в основу сериала и еще не посмотрели вторую серию, то можете узнать то, что пока остается тайной.

В первом эпизоде сериала The Last of Us показывают, как к руинам Бостона уже после катастрофы приходит ребенок. Его проверяют на наличие мутировавшего грибка-паразита кордицепса, прежде, чем впустить. И в какой-то момент на стене виден плакат, где указано, как быстро происходит заражение.

[ + – ] Плакат с указанием, насколько быстро происходит заражение кордицепсом Фото: Скриншот

При укусе в шею и лицо это происходит особенно быстро, в течение 15 минут.

Во втором эпизоде, когда контрабандист Джоэл, девочка Элли и подруга Джоэла Тесс выбираются из огражденной зоны Бостона, контролируемой Федеральным агентством по урегулированию стихийных бедствий (FEDRA), и отправляются в Капитолий штата Массачусетс, который расположен вне этой зоны. Там они сталкиваются с зараженными.

Здесь создатели сериала отошли от сюжета игры и показали, что Тесс погибает не от рук военных FEDRA, а во время взрыва, который она устроила сама, заразившись кордицепсом во время стычки.

Она взрывает себя с толпой зараженных зомби. Однако зрители подметили, что она была укушена в шею, а значит, никак бы не успела пробраться через несколько зданий, спуститься к Капитолию и не превратиться в зомби до взрыва. Ведь прошло куда больше 15 минут. А ведь согласно информации с плаката из первой серии именно таков срок заражения при укусе в шею, или лицо.

Впрочем, на качество сериала эта нестыковка никак не повлияла. Зрители в восторге, рейтинги сериала растут, и даже преданные фанаты игры The Last of Us вполне довольны экранизацией.

Напомним, по сюжету, в мире, случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби.

[ + – ] Трейлер сериала The Last of Us

Контрабандист Джоэл должен перевезти через всю страну девочку Элли, у которой есть иммунитет к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполняют Педро Паскаль и Белла Рамзи. Они уже снимались в еще одном хите HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". А помогал ему автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. На съемки первого сезона было потрачено 200 миллионов долларов. Первая серия шоу вышла на HBO Max 15 января.

Интересные факты о сериале: