Компьютерные игры на дисках и консоли вместо ПК: россияне вернулись в 2000-е

Игровой рынок РФ в стагнации: у пользователей сложности с онлайн оплатой игрового контента, нет денег на апгрейд ПК.

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Главная причина перехода к старым добрым "болванкам" – невозможность из-за санкций приобрести игры онлайн на таких площадках, как Steam, Epic Games или Origin, пишет издание Известия. Чтобы обойти ограничения самые упорные и хитрые жители РФ через подставные учетные записи прикидываются "казахами" или "турками".

Но таких рисковых геймеров не много. А потому ретейлеры на протяжении всего прошлого года отмечали резкий рост популярности коробочных версий игровых копий аж на 30%. В некоторых сетях прирост продаж игровых дисков увеличился вообще вдвое.

Финансовая ситуация у обычных россиян диаметрально противоположна картинке в пропагандистском телевизоре. Инфляция и те же санкции негативно влияют на стоимость комплектующих для апгрейда ПК, а потому эксперты зафиксировали значительный рост продаж игровых консолей, которые равны (или даже в два раза дешевле) стоимости игровой видеокарты для компьютера. Геймерам из России гораздо выгоднее купить готовое устройство, чем по частям обновлять игровой компьютер.

Самыми популярными консолями среди россиян в 2022 году были: на первом месте Sony Playstation, на втором — Xbox от Microsoft и замыкает тройку Nintendo Switch.

[ + – ] Самая популярная игровая приставка в России Фото: Скриншот

По мнению некоторых аналитиков, в России ожидали бума пиратского рынка, но он не случился. Виной тому возросшая сложность взлома. Например, популярная Call of Duty: Modern Warfare на протяжении трех лет после выхода так и не была взломана.

[ + – ] Call of Duty: Modern Warfare не могут взломать уже 3 года Фото: Скриншот

К тому же, современные пользователи настолько привыкли покупать игры одним кликом мышки, что заморачиваться с поиском взломанных версий на торрентах, проходить многоступенчатую и сложную процедуру пиратской активации и подвергать риску заражения свой ПК попросту не хотят.

Уход из России зарубежных игровых разработчиков негативно отразился на рынке, поэтому продажи приставок и игр на дисках будет расти и в дальнейшем.

В то же время, российские психологи отмечают, что увлеченность россиянами компьютерными играми является способом уйти в игровую реальность от серой и бесперспективной обыденности.

"Игровой рынок в РФ ждет стагнация в 2023 году", — утверждают российские эксперты. Что же касается финансовых потерь игрового рынка в России, то его еще предстоит подсчитать. Но уже сейчас понятно, что результаты будут неутешительными.

Ранее Фокус рассказывал о том, как россияне создают фейки о войне в Украине с помощью игры Arma 3.