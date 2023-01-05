Комп'ютерні ігри на дисках та консолі замість ПК: росіяни повернулися у 2000-ні

Ігровий ринок РФ у стагнації: у користувачів складності з онлайн оплатою ігрового контенту, немає грошей на апгрейд ПК.

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Головна причина переходу до старих "болванок" — неможливість через санкції придбати ігри онлайн на таких майданчиках, як Steam, Epic Games або Origin, пише видання "Известия". Щоб обійти обмеження найзавзятіші і найхитріші жителі РФ через підставні облікові записи прикидаються "казахами" або "турками".

Але таких ризикових геймерів небагато. А тому ретейлери протягом усього минулого року відзначали різке зростання популярності коробкових версій ігрових копій на 30%. У деяких мережах приріст продажів ігрових дисків збільшився взагалі вдвічі.

Фінансова ситуація у звичайних росіян діаметрально протилежна картинці у пропагандистському телевізорі. Інфляція і ті ж санкції негативно впливають на вартість комплектуючих для апгрейду ПК, а тому експерти зафіксували значне зростання продажів ігрових консолей, що дорівнюють (або навіть вдвічі дешевше) вартості ігрової відеокарти для комп'ютера. Геймерам з Росії набагато вигідніше купити готовий пристрій, ніж частинами оновлювати ігровий комп'ютер.

Найпопулярнішими консолями серед росіян у 2022 році були: на першому місці Sony Playstation, на другому Xbox від Microsoft і замикає трійку Nintendo Switch.

[ + – ] Найпопулярніша ігрова приставка у Росії Фото: Скриншот

На думку деяких аналітиків, у Росії чекали буму піратського ринку, але він не стався. Виною тому є збільшена складність злому. Наприклад, популярна Call of Duty: Modern Warfare протягом трьох років після виходу так і не була зламана.

[ + – ] Call of Duty: Modern Warfare не можуть зламати вже 3 роки Фото: Скриншот

До того ж, сучасні користувачі настільки звикли купувати ігри одним кліком мишки, що морочитися з пошуком зламаних версій на торрентах, проходити багатоступінчасту і складну процедуру піратської активації і ризикувати зараженням свого ПК просто не хочуть.

Відхід із Росії закордонних ігрових розробників негативно позначився на ринку, тому продаж приставок та ігор на дисках зростатиме і надалі.

У той же час, російські психологи відзначають, що захоплення росіянами комп'ютерними іграми є способом піти в ігрову реальність від сірої та безперспективної буденності.

"Ігровий ринок у РФ чекає стагнація в 2023 році", — стверджують російські експерти. Що ж до фінансових втрат ігрового ринку в Росії, то їх ще необхідно підрахувати. Але вже зараз зрозуміло, що результати будуть невтішними.

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