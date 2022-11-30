Кліпи з відеогри видають за кадри війни в Україні: як відрізнити підробку (відео)

Симулятор Arma 3 вже давно використовують для створення фейків, але війна в Україні дала ошуканцям новий привід для вірусних роликів.

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Студія Bohemia Interactive обурилася тим, що ролики з відеогри Arma 3 видають за справжні кадри війни, зокрема бойових дій в Україні. Вони розповіли подробиці та показали приклади у відеоблозі, опублікованому у YouTube.

Військовий симулятор Arma 3, випущений Bohemia Interactive у 2013 році, вирізняється великою реалістичністю картинки. Розробники звернули увагу на те, що кадри з гри неодноразово використовували для створення вірусних роликів на військову тему. ЗМІ, такі як Reuters та Associated Press, вже викривали подібні фейки, але після початку повномасштабної війни в Україні ситуація погіршилася — жартівники та шахраї почали масово завантажувати в мережу кліпи з Arma 3, щоб отримувати велику кількість переглядів.

"Хоча це втішно, що Arma 3 так реалістично імітує сучасні воєнні конфлікти, нам, звичайно, не подобається, що це може бути помилково прийнято за бойові кадри з реального життя і використано як військову пропаганду", — сказав Павло Кржижка, менеджер зі зв'язків із громадськістю Bohemia Interactive, у пресрелізі.

Таких випадків десятки, і вони дуже схожі один на одного: спочатку хтось завантажує ролик, створений за допомогою Arma 3 на YouTube як власну творчість, а потім інші люди редагують відеоряд, роблять його більш реалістичним, розміщують у соцмережах і видають за реальні події. Відео стають вірусними, потім хтось помічає підробку і Bohemia Interactive робить офіційну заяву.

Наприклад, зображення реактивного літака МіГ-29, який протистоїть протиракетній, артилерійській та мінометній системі (C-RAM), використовували у кількох популярних роликах, видаючи за бойові дії в Афганістані, а потім і в Україні.

7 травня 2022 року на YouTube з'явився ролик, на якому безпілотник Bayraktar нібито веде вогонь з повітря російськими кораблями в Чорному морі. Відредаговану версію кліпу виклали у Facebook, представивши справжнім записом недавніх подій, і він набрав десятки тисяч переглядів, перш ніж адміністратори його видалили.

У липні інший блогер розмістив на YouTube ролик з солдатом, який знищив два російські танки за допомогою ракетного комплексу NLAW. Автор оригіналу зазначив, що це лише симуляція з Arma 3, однак інший користувач перепостив відео у Twitter і видав за справжні події в Україні.

"Ми намагалися боротися з таким контентом, позначаючи ці відео постачальникам платформ (FB, YT, TW, IG тощо), але це дуже неефективно. З кожним видаленим відео щодня завантажується ще десять. Ми виявили, що найкращий спосіб розв'язати цю проблему — активно співпрацювати з провідними ЗМІ та службами перевірки фактів (такими як AFP, Reuters), які мають велику аудиторію та можливості ефективно боротися з поширенням фейків", — зазначив Павло Кржижка.

У своєму відеоблозі Bohemia Interactive розповіла, чим фейки, створені за допомогою Arma 3, відрізняються від справжніх кадрів:

низька роздільна здатність

тремтить камера

події відбуваються вночі

відсутній звук

люди не рухаються

видно інтерфейс користувача Arma 3

нереалістичний транспорт, уніформа, спорядження та поведінка частинок.

Arma 3 створена реалістично моделювати воєнні конфлікти на комп'ютері. Спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста студія випустила DLC, де детально описані наслідки війни. Дочірня студія Bohemia Interactive Simulations відокремилася у 2013 році й тепер створює моделі для Пентагону, використовуючи аналогічні технології. Гра також пропонує широкі інструменти для створення модів — з одного з них почалася популярна гра Player Unknown's Battlegrounds (PUBG).

На початку листопада СБУ затримала блогера Russia Today, який розповсюджував фейки про війну. Чоловік, який працював на російський пропагандистський канал, розміщував свої матеріали на каналах у YouTube та Telegram, орієнтованих на мешканців Європейського союзу.