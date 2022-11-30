Клипы из видеоигры выдают за кадры войны в Украине: как отличить подделку (видео)

Симулятор Arma 3 уже давно используют для создания фейков, но война в Украине дала обманщикам новый повод для вирусных роликов.

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Студия Bohemia Interactive возмутилась тем, что ролики из видеоигры Arma 3 выдают за настоящие кадры войны, в том числе боевых действий в Украине. Они рассказали подробности и показали примеры в видеоблоге, опубликованном в YouTube.

Военый симулятор Arma 3, выпущенный Bohemia Interactive в 2013 году, выделяется большой реалистичностью картинки. Разработчики обратили внимание, что кадры из игры неоднократно использовали для создания вирусных роликов на военную тему. СМИ, такие, как Reuters и Associated Press, уже разоблачали подобные фейки, но после начала полномасштабной войны в Украине ситуация ухудшилась — шутники и мошенники начали массово загружать в сеть клипы из Arma 3, чтобы получать большое количество просмотров.

"Хотя это лестно, что Arma 3 так реалистично имитирует современные военные конфликты, нам, конечно, не нравится, что это может быть ошибочно принято за боевые кадры из реальной жизни и использовано в качестве военной пропаганды", — сказал Павел Кржижка, менеджер по связям с общественностью Bohemia Interactive, в пресс-релизе.

Таких случаев десятки, и они очень похожи друг на друга: сначала кто-то загружает ролик, созданный при помощи Arma 3 на YouTube, как собственное творчество, а затем другие люди редактируют видеоряд, делают его более реалистичным, размещают в соцсетях и выдают за реальные события. Видео становятся вирусными, затем кто-то замечает подделку, и Bohemia Interactive делает официальное заявление.

К примеру, изображение реактивного самолета МиГ-29, противостоящего противоракетной, артиллерийской и минометной системе (C-RAM), использовали в нескольких популярных роликах, выдавая за боевые действия в Афганистане, а потом и в Украине.

7 мая 2022 года на YouTube появился ролик, на котором беспилотник Bayraktar якобы ведет огонь с воздуха по российским кораблям в Черном море. Отредактированную версию клипа выложили в Facebook, представив настоящей записью недавних событий, и он набрал десятки тысяч просмотров, прежде чем администраторы его удалили.

В июле другой блогер разместил на YouTube ролик с солдатом, уничтожившим два российских танка с помощью ракетного комплекса NLAW. Автор оригинала указал, что это лишь симуляция из Arma 3, однако другой пользователь перепостил видео в Twitter и выдал за настоящие события в Украине.

"Мы пытались бороться с таким контентом, помечая эти видео поставщикам платформ (FB, YT, TW, IG и т. д.), но это очень неэффективно. С каждым удаленным видео каждый день загружается еще десять. Мы обнаружили, что лучший способ решить эту проблему — активно сотрудничать с ведущими СМИ и службами проверки фактов (такими как AFP, Reuters), которые имеют большую аудиторию и возможности эффективно бороться с распространением фейков", — отметил Павел Кржижка.

В своем видеоблоге Bohemia Interactive рассказала, чем фейки, созданные с помощью Arma 3, отличаются от настоящих кадров:

низкое разрешение

трясется камера

события происходят ночью

отсутствует звук

люди не двигаются

виден пользовательский интерфейс Arma 3

нереалистичный транспорт, униформа, обмундирование и поведению частиц.

Arma 3 призвана реалистично моделировать военные конфликты на компьютере. Совместно с Международным комитетом Красного Креста студия выпустила DLC, в котором подробно описаны последствия войны. Дочерняя студия Bohemia Interactive Simulations отделилась в 2013 году и теперь создает модели для Пентагона, используя аналогичные технологии. Игра также предлагает широкие инструменты для создания модов — с одного из них началась популярная ныне игра Player Unknown's Battlegrounds (PUBG).

В начале ноября СБУ задержала блогера Russia Today, распространявшего фейки о войне. Мужчина, работавший на российский пропагандистский канал, размещал свои материалы на каналах в YouTube и Telegram, ориентированных на жителей Европейского союза.