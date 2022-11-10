СБУ задержала блогера Russia Today, распространявшего фейки о войне (фото)

Подозреваемый после вторжения ВС РФ, по словам силовиков, выполнял "редакционные задачи" руководства по выпуску заказных сюжетов о войне.

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Служба безопаности сообщила о разоблачении и задержании блогера пропагандистского телеканала Russia Today, который поддерживал вторжение ВС РФ в Украину и распространял фейки о войне. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, иностранный блогер, работавший на пропагандистское СМИ Russia Today, распространял среди жителей Евросоюза фейковую информацию о войне в Украине. Для публикации материалов задержанній использовал свои Youtube- и Telegram-каналы, общая аудитория которых составляла около 500 тысяч подписчиков.

Как утверждают в СБУ, блогер в своих публикациях и видеосюжетах поддерживал полномасштабное вторжение ВС РФ и оправдывал военные преступления россиян в Украине. Также в роликах задержанный расспространял фейки о войне, призывая страны Европейского Союза ограничить объемы помощи нашей стране.

Блогер RT прибыл в Украину до полномасштабного вторжения и поселился в Черниговской области. После 24 февраля, как утверждают в СБУ, пропагандист начал выполнять "редакционные задачи" СМИ по сбору материалов для подготовки и выпуска заказных сюжетов о войне. Для антиукраинской деятельности подозреваеваемый привлек свою сожительницу, которая занималась монтажом роликов, направленных на зарубежных интернет-пользователей.

Задержанным предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса — "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц".

Если суд признает подозреваемых виновными — им грозит от 5 до 8 лет лищения свободы с возможной конфискацией имущества.

[ + – ] СБУ задержала блогера Russia Today [ + – ] СБУ задержала блогера Russia Today [ + – ] СБУ задержала блогера Russia Today [ + – ] СБУ задержала блогера Russia Today

Отметим, что ранее СБУ сообщала о нейтрализации российской ДРГ, которая готовила убийства командиров Сил спецопераций ВСУ.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила российскую шпионку, которая пыталась в негласный аппарат службы и сдать двойным агентом.