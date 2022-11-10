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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ задержала блогера Russia Today, распространявшего фейки о войне (фото)

СБУ блогер задержание пропаганда RT Russia Today
СБУ задержала блогера Russia Today

Подозреваемый после вторжения ВС РФ, по словам силовиков, выполнял "редакционные задачи" руководства по выпуску заказных сюжетов о войне.

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Служба безопаности сообщила о разоблачении и задержании блогера пропагандистского телеканала Russia Today, который поддерживал вторжение ВС РФ в Украину и распространял фейки о войне. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, иностранный блогер, работавший на пропагандистское СМИ Russia Today, распространял среди жителей Евросоюза фейковую информацию о войне в Украине. Для публикации материалов задержанній использовал свои Youtube- и Telegram-каналы, общая аудитория которых составляла около 500 тысяч подписчиков.

Как утверждают в СБУ, блогер в своих публикациях и видеосюжетах поддерживал полномасштабное вторжение ВС РФ и оправдывал военные преступления россиян в Украине. Также в роликах задержанный расспространял фейки о войне, призывая страны Европейского Союза ограничить объемы помощи нашей стране.

Блогер RT прибыл в Украину до полномасштабного вторжения и поселился в Черниговской области. После 24 февраля, как утверждают в СБУ, пропагандист начал выполнять "редакционные задачи" СМИ по сбору материалов для подготовки и выпуска заказных сюжетов о войне. Для антиукраинской деятельности подозреваеваемый привлек свою сожительницу, которая занималась монтажом роликов, направленных на зарубежных интернет-пользователей.

Задержанным предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса — "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц".

Если суд признает подозреваемых виновными — им грозит от 5 до 8 лет лищения свободы с возможной конфискацией имущества.

СБУ блогер Russia Today RT задержание пропаганда Fullscreen
СБУ задержала блогера Russia Today
СБУ блогер Russia Today RT задержание пропаганда Fullscreen
СБУ задержала блогера Russia Today
СБУ блогер Russia Today RT задержание пропаганда Fullscreen
СБУ задержала блогера Russia Today
СБУ блогер Russia Today RT задержание пропаганда Fullscreen
СБУ задержала блогера Russia Today
СБУ блогер Russia Today RT задержание пропаганда
СБУ блогер Russia Today RT задержание пропаганда
СБУ блогер Russia Today RT задержание пропаганда
СБУ блогер Russia Today RT задержание пропаганда

Отметим, что ранее СБУ сообщала о нейтрализации российской ДРГ, которая готовила убийства командиров Сил спецопераций ВСУ.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила российскую шпионку, которая пыталась в негласный аппарат службы и сдать двойным агентом.