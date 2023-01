У другій серії "Останні з нас" глядачі виявили логічну діру

Хоч у серіалу здебільшого позитивні відгуки, уважні глядачі вже помітили нестикування.

Серіал НПО The Last of Us продовжує бити рекорди, проте уважні глядачі вже помітили логічну діру в другому епізоді. Про це написав на форумі Reddit користувач під псевдонімом MadeOnLeapday.

Далі можливі спойлери, так що якщо ви не грали в оригінальну гру, яка лягла в основу серіалу, і ще не подивилися другу серію, то можете дізнатися те, що поки залишається таємницею.

У першому епізоді серіалу The Last of Us показують, як до руїн Бостона вже після катастрофи приходить дитина. Її перевіряють на наявність грибка-паразита кордицепса, що мутував, перш ніж впустити. І тоді на стіні видно плакат, де вказано, як швидко відбувається зараження.

Плакат із зазначенням, наскільки швидко відбувається зараження кордицепсом

У разі укусу в шию та обличчя це відбувається особливо швидко, протягом 15 хвилин.

У другому епізоді, коли контрабандист Джоел, дівчинка Еллі та подруга Джоела Тесс вибираються з огородженої зони Бостона, контрольованої Федеральним агентством зі врегулювання стихійних лих (FEDRA), вони вирушають до Капітолію штату Массачусетс, який розташований поза цією зоною. Там вони стикаються із зараженими.

Тут творці серіалу відійшли від сюжету гри та показали, що Тесс гине не від рук військових FEDRA, а під час вибуху, який вона влаштувала сама, заразившись кордицепсом під час сутички.

Вона підриває себе з натовпом заражених зомбі. Однак глядачі зауважили, що вона була укушена в шию, а отже, ніяк би не встигла пробратися через кілька будівель, спуститися до Капітолію та не перетворитися на зомбі до вибуху. Адже минуло значно більше 15 хвилин. Адже, згідно з інформацією з плакату з першої серії, саме такий термін зараження в ращі укусу в шию або обличчя.

Утім, на якість серіалу ця нестиковка не вплинула. Глядачі в захваті, рейтинги серіалу зростають, і навіть віддані фанати гри The Last of Us цілком задоволені екранізацією.

Нагадаємо, за сюжетом, у світі стався спалах епідемії гриба-паразита, що мутував, який перетворює людей на зомбі.

Трейлер серіалу The Last of Us

Контрабандист Джоел має перевезти через усю країну дівчинку Еллі, яка має імунітет до хвороби.

Ролі Джоела та його супутниці виконують Педро Паскаль і Белла Рамзі. Вони вже знімалися ще в одному хіті HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". А допомагав йому автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу відбуваються в Канаді. На зйомки першого сезону витратили 200 мільйонів доларів. Перша серія шоу вийшла на HBO Max 15 січня.

