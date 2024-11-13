"Ви не потрапите на рейс": жінці відмовили у "відпустці мрії" через проблеми з паспортом (фото)

За словами Рене Рідер, вона мріяла про ретрит на Балі, проте під час паспортного контролю все пішло не за планом. Співробітники аеропорту відправили її додому через невелику пляму в документах.

Жінка залишилася без дороговартісної відпустки і причиною стала "несправедливе" правило оформлення паспорта. У результаті вона нікуди не полетіла. Про це йдеться в матеріалі Daily Star.

Мова про 30-річну Рене Рідер, яка з Австралії вирішила вирушити на Балі, де мала пройти курс ретриту. Під час пересадки в Мельбурні в неї й почалися проблеми.

Вартість відпустки була на рівні 1 тисячі фунтів стерлінгів (52 700 гривень) і туристка давно про це мріяла. В аеропорту, під час проходження контролю, співробітники почали детально оглядати її документи і навіть відвели до служби безпеки.

У результаті їй відмовили в посадці на борт літака, адже паспорт був "занадто пошкоджений".

"Співробітник сказав: "Я просто хочу повідомити вам, що сьогодні ви не летите на Балі. Ви не потрапите на рейс", — згадує Рене Рідер.

Виявилося, що представників аеропорту стривожила невелика жовта пляма в документах на тій сторінці, де фотографія. Знаходилася вона поруч із датою закінчення терміну дії паспорта.

Дівчина залишилася без дорогої відпустки на Балі через невелике правило Фото: Daily Star

Також кілька невеликих чорних слідів, схожих на слід від ручки, стали причиною того, що на Балі Рене Рідер того дня так і не полетіла. Жінка була "спустошена і вбита горем", коли її відправили додому, адже в аеропорту з нею поводилися як зі злочинницею.

"Я відчувала себе злочинницею. Я з нетерпінням чекала цієї поїздки, щоб поїхати і побувати в ретриті на Балі. Це був час для мене. Якби я думала, що це буде проблемою, я б, звісно, отримала новий паспорт", — продовжила Рене Рідер.

Примітно, що плями в паспорті у дівчини ще з 2022 року і минулі перельоти на Балі пройшли безперешкодно. Співробітників аеропорту це не бентежило.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що дешева відпустка за кордоном стала для дівчини кошмаром. Олівія відвідала місцевість, що стала центром "цифрових кочівників" — людей, які проводять половину дня в модних кав'ярнях за віддаленою роботою, а іншу половину — у спортзалі або на пляжі.