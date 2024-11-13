"Вы не попадете на рейс": женщине отказали в "отпуске мечты" из-за проблем с паспортом (фото)

По словам Рене Ридер, она мечтала о ретрите на Бали, однако во время паспортного контроля все пошло не по плану. Сотрудники аэропорта отправили ее домой из-за небольшого пятна в документах.

Женщина осталась без дорогостоящего отпуска и причиной стала "несправедливое" правило оформления паспорта. В результате она никуда не улетела. Об этом говорится в материале Daily Star.

Речь про 30-летнюю Рене Ридер, которая из Австралии решила отправиться на Бали, где должна была пройти курс ретрита. Во время пересадки в Мельбурне у нее и начались проблемы.

Стоимость отпуска была на уровне 1 тысячи фунтов стерлингов (52 700 гривен) и туристка давно об этом мечтала. В аэропорту, во время прохождения контроля, сотрудники начали детально осматривать ее документы и даже отвели в службу безопасности.

В результате ей отказали в посадке на борт самолета, ведь паспорт был "слишком поврежденный".

"Сотрудник сказал: "Я просто хочу сообщить вам, что сегодня вы не летите на Бали. Вы не попадете на рейс", — вспоминает Рене Ридер.

Оказалось, что представителей аэропорта встревожило небольшое желтое пятно в документах на той странице, где фотография. Находилось оно рядом с датой истечения срока действия паспорта.

Девушка осталась без дорогостоящего отпуска на Бали из-за небольшого правила Фото: Daily Star

Также несколько небольших черных следов, похожие на след от ручки, стали причиной того, что на Бали Рене Ридер в тот день так и не улетела. Женщина была "опустошена и убита горем", когда ее отправили домой, ведь в аэропорту с ней обращались как с преступницей.

"Я чувствовала себя преступницей. Я с нетерпением ждала этой поездки, чтобы поехать и побывать в ретрите на Бали. Это было время для меня. Если бы я думала, что это будет проблемой, я бы, конечно, получила новый паспорт", — продолжила Рене Ридер.

Примечательно, что пятна в паспорте у девушки еще с 2022 года и прошлые перелеты на Бали прошли беспрепятственно. Сотрудников аэропорта это не смущало.

Напомним, 10 ноября сообщалось, что дешевый отпуск за границей стал для девушки кошмаром. Оливия посетила местность, ставшую центром "цифровых кочевников" — людей, которые проводят половину дня в модных кафе за удаленной работой, а другую половину — в спортзале или на пляже.