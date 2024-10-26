Худшая часть отпуска: работники аэропорта были в ужасе во время проверки пассажиров

Сотрудники таможни, которые проверяли пассажиров при посадке на самолет, видели их полностью без одежды, из-за чего пришлось изменить технологию сканирования.

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Аэропорты США были вынуждены заменить используемые ими сканеры безопасности после того, как стало известно, насколько много показывают рентгеновские снимки. Об этом пишет издание Unilad.

Прохождение через проверку таможенников в аэропорту — это худшая часть любого отпуска. Единственное, что делает его стоящим, — это Пина Колада, которая, как вы знаете, будет ждать вас на пляже на другом конце.

И хотя сканеры в США, возможно, не улавливают ваш страх, оказывается, раньше они могли улавливать гораздо больше, чем вы, вероятно, думали — настолько, что их пришлось кардинально изменить. До изменений, внесенных в 2013 году, TSA использовала сканеры тела, произведенные подразделением Rapiscan компании OSI Systems, для оценки пассажиров, проходящих через аэропорт.

Сканеры были введены после неудавшейся попытки теракта в 2009 году, когда в нижнем белье человека были спрятаны детали бомбы, и агентам службы безопасности предоставлялось инфракрасное изображение всего тела.

Это может показаться вполне обычным процессом, но на самом деле это означало, что агенты службы безопасности могли фактически видеть вас полностью обнаженным. Само собой разумеется, что это не то расслабляющее начало отпуска, которое люди искали бы.

После того, как множество работников заявило о своем недовольстве, этот сканер пришлось заменить.

На момент объявления в эксплуатации находилось 174 сканера для тела Rapsican, но в течение следующих месяцев они были сняты с эксплуатации и заменены новыми сканерами, созданными компанией L-3 Communications, которые показывают только общие изображения проходящих клиентов.

Напомним, 23 октября сообщалось, что женщина выжила и вернулась домой благодаря действиям своей собаки. Памела Хелмстадтер пережила низкую температуру и дождь благодаря своей верной собаке, которая пыталась согреть хозяйку.