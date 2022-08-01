Прилетит в аэропорт Суншань: в СМИ появились подробности визита Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей США прибудет на Тайвань 2 августа около 22:30 по местному времени. На следующий день американский политик посетит парламент частично признанного государства и встретится с президентом.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетит в аэропорт Суншань в Тайбэе 2 августа около 22:30 часов. Об этом пишет местное издание ETtoday со ссылкой на собственные источники.

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Как сообщается, ночь американский политик проведет в столичном отеле Grand Hyatt.

Журналисты уточняют, что на следующий день Пелоси посетит парламент Тайваня – Законодательный юань, где встретится с властями государства, включая президента республики Цай Инвэнь.

Спикер Палаты представителей готовится покинуть остров в тот же день, 3 августа, на самолете.

Спикер пока не комментирует свое возможное прибытие на Тайвань, ссылаясь на требования безопасности.

Ранее издание CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщило, что в Министерстве обороны США круглосуточно работают над тем, чтобы обеспечить безопасность Пелоси во время ее визита на Тайвань. Также здесь тщательно отслеживают все передвижения китайских сил.

Китай, в свою очередь, активизировал артиллерию и авиацию из-за возможного визита Пелоси в Тайвань. Позже 80-е подразделение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) опубликовало в соцсети Weibo призыв готовиться к войне. Пост из двух иероглифов "Готовьтесь к войне!" собрал более 300 тыс. лайков и 19 тыс. комментариев за 12 часов на фоне эскалации напряженности в мире и, в частности между Китаем и Тайванем.