Прилетить в аеропорт Суншань: у ЗМІ з'явилися подробиці візиту Пелосі до Тайваню

Спікерка Палати представників США прибуде до Тайваню 2 серпня приблизно о 22:30 за місцевим часом. Наступного дня американська політикиня відвідає парламент частково визнаної держави та зустрінеться з президентом.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прилетить до аеропорту Суншань у Тайбеї 2 серпня приблизно о 22:30 годині. Про це пише місцеве видання ETtoday із посиланням на власні джерела.

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Як повідомляється, ніч американська політикиня проведе у столичному готелі Grand Hyatt.

Журналісти уточнюють, що наступного дня Пелосі відвідає парламент Тайваню — Законодавчий юань, де зустрінеться з владою держави, враховуючи президента республіки Цай Інвень.

Спікерка Палати представників готується покинути острів того ж дня, 3 серпня, літаком.

Речниця поки не коментує своє можливе прибуття на Тайвань, посилаючись на вимоги безпеки.

Раніше видання CNN із посиланням на свої джерела в Пентагоні повідомило, що в Міністерстві оборони США цілодобово працюють над тим, щоб гарантувати безпеку Пелосі під час її візиту до Тайваню. Також тут ретельно відстежують усі пересування китайських сил.

Китай, зі свого боку, активізував артилерію та авіацію через можливий візит Пелосі до Тайваню. Пізніше 80-й підрозділ Народно-визвольної армії Китаю (НОАК) опублікував у соцмережі Weibo заклик готуватися до війни. Допис із двох ієрогліфів "Готуйтеся до війни!" зібрав понад 300 тис. лайків і 19 тис. коментарів за 12 годин на тлі ескалації напруженості у світі та, зокрема, між Китаєм і Тайванем.