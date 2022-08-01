Залишиться на ніч: у Тайвані підтвердили візит Пелосі, у США готуються її захищати, – CNN

За інформацією ЗМІ, представники Міністерства оборони працюють цілодобово, щоб гарантувати безпеку спікерки Палати представників США та відстежити пересування китайських сил у регіоні.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі справді готується відвідати Тайвань у межах свого азіатського турне. Про це повідомляє видання CNN із посиланням на високопоставленого тайванського урядовця та офіційного представника США.

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Як уточнюється, американська політикиня готується залишитись у Тайвані на ніч. Проте зупинка на острові досі не додана до публічного маршруту Пелосі.

Джерела журналістів не говорять, коли саме спікер Палати представників має прибути до частково визнаної держави.

Як зазначив неназваний офіційний представник США, наразі співробітники Пентагону працюють цілодобово, щоб відстежити всі можливі пересування китайських сил у регіоні, а також розробити план гарантування безпеки американської політикині.

Як стало раніше відомо, Китай активізував артилерію та авіацію через можливий візит Пелосі до Тайваню. Пізніше 80-й підрозділ Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) опублікував у соцмережі Weibo заклик готуватися до війни. Допис із двох ієрогліфів "Готуйтеся до війни!" зібрав понад 300 тис. лайків та 19 тис. коментарів за 12 годин на тлі ескалації напруженості у світі та, зокрема, між Китаєм і Тайванем.

Нагадаємо, згідно з офіційною інформацією Конгресу США, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі відвідає Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію. Серед перерахованих країн Тайвань не вказано.