Китай активізував артилерію і авіацію через можливий візит Пелосі на Тайвань (відео)

Борт із топчиновницею почав знижувати висоту над Гавайськими островами, після чого сервіс FlightRadar24 відключив можливість спостерігати за пересуванням літака соратниці Джо Байдена.

Спікерка нижньої плати Конгресу США Ненсі Пелосі вирушила в азійське турне, під час якого вона може відвідати Тайвань. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Напередодні азійського турне Ненсі Пелосі не підтвердила, чи планує вона відвідувати Тайвань, але запевнила, що Сполучені Штати мають продемонструвати свою підтримку незалежному острову.

Поїздка спікерки Палати представників ускладнюється тим, що влада Піднебесної пригрозила Вашингтому серйозними наслідками в разі, якщо літак топчиновниці приземлиться на території Китайської Республіки.

За даними журналістів, борт SPAR19 Ненсі Пелосі вилетів із військової бази Ендрюс, проте його кінцевий пункт призначення не вказується. За польотом літака через Flightradar24 стежили десятки тисяч користувачів.

[ + – ] Літак Ненсі Пелосі в межах азійського турне вилетів із бази Ендрюс

Після вильоту з бази Ендрюс американський літак почав знижуватись над Гавайськими островами, після чого керівництво спеціального сервісу відключило можливість звичайним користувачам спостерігати за пересуванням SPAR19.

Скриншот із можливою посадкою літака Ненсі Пелосі в аеропорту Гонолулу опублікували кілька користувачів у соцмережах.

[ + – ] Літак Ненсі Пелосі знижував висоту перед Гавайськими островами [ + – ] FlightRadar24 відключив можливість стеження за літаком Ненсі Пелосі

На тлі можливого візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі журналіст Чаудхарі Парвез повідомив, що Тайвань підняв у небо винищувачі з авіабази Chiayi Air Base. Регулярна армія Китаю, зі свого боку, проводить військові навчання із застосуванням артилерії в районі Тайванської протоки.

"Тайвань щойно підняв у повітря винищувачі з авіабази. Китайські війська починають стрільбу бойовими артилерійськими снарядами в Тайванській протоці. У той час як Піднебесна стверджує, що це лише навчання", — йдеться в повідомленні журналіста.

[ + – ] Армія Китаю розпочала артилерійські навчання біля Тайваню

Про початок військових навчань НВАК біля незалежного острова також повідомляє агентство AP. Заходи стартували в провінції Фуцзянь, через що влада Китаю попередила кораблі, щоб вони уникали проходження через Тайванську протоку.

Крім того, як повідомляє AP, керівництво НВАК на тлі можливого візиту Ненсі Пелосі на Тайвань направило велику кількість бомбардувальників у вказаний район.

Нагадаємо, 27 липня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що авіаносна група флоту США на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган" попрямувала в напрямку Тайваню, куди з офіційним візитом має прибути спікерка нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі.

Влада Китаю на тлі можливого візиту Ненсі Пелосі на Тайвань пригрозила США рішучими заходами. Журналісти стверджували, що Піднебесна направила американському президенту Джо Байдену приватне попередження, в якому йшлося про те, що Пекін за допомогою військової сили може заблокувати посадку літака на острові.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як США можуть захистити Тайвань від вторгнення армії Китаю.