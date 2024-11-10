"Голова болит каждый день": дешевый отпуск за границей стал для девушки кошмаром (фото)

Оливия посетила местность, ставшую центром "цифровых кочевников" — людей, которые проводят половину дня в модных кафе за удаленной работой, а другую половину — в спортзале или на пляже.

Австралийская журналистка Оливия Дэй после 10 дней, проведенных на Бали, пожаловалась на значительное ухудшение условий по сравнению с прошлыми годами. По словам девушки, "райский уголок" с дешевыми напитками, пляжными клубами и демократическими правилами неожиданно превратился в сплошную строительную площадку с толпами туристов. О своем опыте она рассказала в колонке для издания Mail Online.

Впервые Оливия приехала на Бали в 2010 году, когда ей было всего 12. Тогда девушка впервые попробовала наси-горенг, гуляла по рисовым полям и покаталась на лошадях вдоль пляжа на закате. Однако теперь, по словам туристки, все кардинально изменилось в худшую сторону.

Журналистка Оливия Дэй из Австралии Фото: Olivia Day

Цифровые кочевники

"Мы с парнем решили остановиться на частной вилле в Улувату — небольшой деревне у скалы на юго-западном побережье полуострова Букит. Эта местность стала центром "цифровых кочевников" — людей, которые проводят половину дня в модных кафе за удаленной работой, а другую половину — в спортзале или на пляже. Меня поразило, насколько они привлекательны. Впрочем, за их, казалось бы, идеальным внешним видом скрывалась довольно неприятная реальность", — рассказывает девушка.

Девушка со своим парнем поселилась в частной вилле Фото: Olivia Day

Она утверждает, что строительные площадки для новых вилл, кафе и бутиков, как на Санторини, гудят по всему Улувату.

"С 8 утра до 18 вечера доносилось пронзительное нытье электроинструментов в нескольких метрах от нашей "частной" виллы. Большинство дней чувствовала в конце дня головную боль", — уверяет она.

Постоянные пробки и мусор

Кроме того, по словам путешественницы, движение на узких дорогах чрезвычайно перегружено, особенно по вечерам, когда туристы пытаются занять место в первом ряду, чтобы наблюдать за закатом. Отдельная тема — запах от канализации и гнилого мусора.

"Во время последнего заплыва на пляже Бингин над моей головой пролетел пакет с собачьими фекалиями. Также становилось все труднее игнорировать разительный контраст между богатством туристов и бедностью местных жителей. Водитель рассказал, что работники туристической сферы получают фиксированную ставку примерно 3 000 000 донгов (около 8 тыс. грн) в месяц — это меньше, чем стоит кабинка, чтобы полюбоваться закатом в ресторане Single Fin", — говорит австралийка.

Воды нет

В дополнение ко всему, Бали сталкивается еще с одной проблемой — снабжением пресной водой. В нескольких регионах она заканчивается с тревожной скоростью. Эксперты предупреждают, что весь остров пересохнет уже в 2025 году.

Несмотря на это, правительство Индонезии не собирается замедлять темпы развития. Президент на днях подтвердил планы заложить новый аэропорт на Бали, что должно превратить курорт в "новый Сингапур или Гонконг".

Типичный пейзаж на Бали Фото: Olivia Day

Напомним, ранее Фокус писал, что 49-летняя Шэрон Саммер из Великобритании улетела в Милан (Италия) на один день, потому что это оказалось гораздо дешевле, чем поездка в Лондон. Путешественница провела насыщенный день за границей вместе со своим 36-летним возлюбленным Дэном Паддифутом.

А вот опытная путешественница и блогерша из Великобритании, которую зовут Эм, поделилась советами, как найти лучшие варианты для дешевого отпуска. На своей странице в TikTok она утверждает, что слетать за границу на выходные можно за 100 евро (около 4,5 тыс. грн).