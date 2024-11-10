"Голова болить щодня": дешева відпустка за кордоном стала для дівчини кошмаром (фото)

Олівія відвідала місцевість, що стала центром "цифрових кочівників" — людей, які проводять половину дня у модних кафе за віддаленою роботою, а іншу половину — в спортзалі або на пляжі.

Австралійська журналістка Олівія Дей після 10 днів, проведених на Балі, поскаржилась на значне погіршення умов, порівняно з минулими роками. За словами жінки, "райський куточок" з дешевими напоями, пляжними клубами та демократичними правилами несподівано перетворився на суцільний будівельний майданчик з натовпами туристів. Про свій досвід вона розповіла у колонці для видання Mail Online.

Вперше Олівія приїхала на Балі у 2010 році, коли їй було всього 12. Тоді дівчина вперше спробувала насі-горенг, гуляла рисовими полями та покаталась на конях вздовж пляжу на заході сонця. Однак тепер, за словами туристки, все кардинально змінилося в гірший бік.

Журналістка Олівія Дей з Австралії Фото: Olivia Day

Цифрові кочівники

"Ми з хлопцем вирішили зупинитися на приватній віллі в Улувату — невеликому селі біля скелі на південно-західному узбережжі півострова Букіт. Ця місцевість стала центром "цифрових кочівників" — людей, які проводять половину дня у модних кафе за віддаленою роботою, а іншу половину — в спортзалі або на пляжі. Мене вразило, наскільки вони привабливі. Втім, за їхнім, здавалося б, ідеальним зовнішнім виглядом ховалася досить неприємна реальність", — розповідає дівчина.

Дівчина зі своїм хлопцем поселилась у приватній віллі Фото: Olivia Day

Вона стверджує, що будівельні майданчики для нових вілл, кафе та бутиків, як у Санторіні, гудуть по всьому Улувату.

"З 8 ранку до 18 вечора доносилось пронизливе скиглення електроінструментів у кількох метрах від нашої "приватної" вілли. Більшість днів відчувала в кінці дня головний біль", — запевняє вона.

Постійні затори й сміття

Крім того, за словами мандрівниці, рух на вузьких дорогах надзвичайно перевантажений, особливо вечорами, коли туристи намагаються зайняти місце в першому ряду, щоб спостерігати за заходом сонця. Окрема тема — запах від сирої каналізації та гнилого сміття.

"Під час останнього запливу на пляжі Бінгін над моєю головою пролетів пакет із собачими фекаліями. Також ставало дедалі важче ігнорувати разючий контраст між багатством туристів і бідністю місцевих мешканців. Водій розповів, що працівники туристичної сфери отримують фіксовану ставку приблизно 3 000 000 донгів (близько 8 тис. грн) на місяць — це менше, ніж коштує кабінка, щоб помилуватися заходом сонця в ресторані Single Fin", — каже австралійка.

Води нема

На додаток до всього, Балі стикається ще з однією проблемою — постачанням прісної води. У кількох регіонах вона закінчується з тривожною швидкістю. Експерти попереджають, що весь острів пересохне вже у 2025 році.

Попри це, уряд Індонезії не збирається уповільнювати темпи розбудови. Президент днями підтвердив плани закласти новий аеропорт на Балі, що має перетворити курорт на "новий Сінгапур або Гонконг".

Типовий пейзаж на Балі Фото: Olivia Day

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 49-річна Шерон Саммер з Великої Британії полетіла до Мілану (Італія) на один день, бо це виявилось набагато дешевше, аніж поїздка до Лондона. Мандрівниця провела насичений день за кордоном разом зі своїм 36-річним коханим Деном Паддіфутом.

А от досвідчена мандрівниця та блогерка з Великої Британії, яку звуть Ем, поділилася порадами, як знайти найкращі варіанти для дешевої відпустки. На своїй сторінці у TikTok вона стверджує, що злітати за кордон на вихідні можна за 100 євро (близько 4,5 тис. грн).