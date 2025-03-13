Ремастер Half-Life 2 выйдет 18 марта и будет бесплатной для владельцев оригинальной игры

Вместо третьей части игры, разработка которой ведется уже 20 лет, графику второй игры решили улучшить.

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NVIDIA объявила, что уже 18 марта в Steam появится демоверсия Half-Life 2 RTX от Orbifold Studios, и показала ее трейлер. Речь о бесплатном графическом обновлении классической игры от Valve на базе RTX Remix. Об этом сообщает IGN.

30 минут игры в ремастер Half-Life 2

Одновременно издание IGN поделилось получасом игрового процесса в 4К с 60 к/с и показала, как уровни "Мы не ходим в Рейвенхольм…" и "Нова Проспект" теперь выглядят на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090: обновленное освещение, тени и отражения, трассировка лучей, генерация кадров последней версии и улучшенные ассеты.

Напомним, Half-Life 2 вышла еще в 2003 году. И с той поры фанаты ждут продолжения приключений ученого Гордона Фримена.

Слухи в этом году по игре снова активизировались, а в сообществе ее называют "самым знаменитым долгостроем" в истории игровой индустрии.

Фанаты ожидали, что легендарный шутер Half-Life 3 покажут 13 декабря на церемонии вручения премии The Game Awards, одном из самых значимых событий в индустрии видеоигр. Но это оказались только слухи.