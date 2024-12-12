Шутер Half-Life 3 могут показать уже завтра: новые слухи в гейминдустрии

Значимое событие в индустрии видеоигр может пройти на церемонии вручения премии The Game Awards. Новую игру от Valve ждут более 20 лет.

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Легендарный шутер Half-Life 3 могут показать завтра, 13 декабря на церемонии вручения премии The Game Awards, одном из самых значимых событий в индустрии видеоигр. Об этом сообщил в соцсети X (ранее — Twitter) Нима Зейгхами, вице-президент компании Infinite Reality, работающей в индустрии XR и искусственного интеллекта.

Зейгхами акцентирует внимание, что это — всего лишь слухи. Он где-то услышал об этом событии, но сам в это не верит. Достоверно известно, что на The Game Awards покажут новые игры Mafia и Borderlands.

"Слух, который я услышал, и я не шучу, состоит в том, что Гейб Ньюэлл (главный исполнительный директор компании-разработчика шутера Valve) приедет, чтобы анонсировать Half-Life 3. Я лично в это не верю", — сказал он.

Американский журналист Джейсон Шрайер сообщил о как минимум двух анонсах, в существование которых не верят геймеры.

"Есть как минимум две вещи, которые заставят вас, ребята, отреагировать так: "О, черт, не могу поверить в это!" — проанонсировал он.

Геймерские СМИ отмечают, что в появление Half-Life 3 сложно поверить даже заядлым фанатам игры, ведь Half-Life 2 была выпущена более 20 лет назад. Слухи о Half-Life 3 активизировались в последние месяцы, ее называют "самым знаменитым долгостроем".

Некоторые источники отмечают, что речь идет не об игре, а о новой VR-гарнитуре от Valve.

Напомним, 20 ноября вышла вторая часть легендарной франшизы Stalker. Для комфортного гейминга на высоких настройках понадобится довольно мощный компьютер с видеокартой GTX 1080 Ti или RTX 2070 Super.

Фокус ранее писал, что выходы новых игр являются причиной наибольших всплесков использования интернет-трафика. Так, игра Call of Duty: Black Ops 6 привлекла рекордный трафик за всю историю игр в Великобритании.