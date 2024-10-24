Возможный блэкаут: игроки Call of Duty представляют серьезную угрозу для интернета Британии

Выход новых игр в Британии увеличивает нагрузку на интернет-трафик от 15 до 30%. Провайдеры опасаются, что геймеры могут обвалить интернет уже в эту пятницу из-за выхода новой части культовой франшизы Call of Duty.

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Запуск Call of Duty Black Ops 6 может вызвать крупнейший за всю историю всплеск использования интернет-трафика в истории Великобритании. Эксперты убеждены, что поставщики услуг готовятся к беспрецедентному росту нагрузки из-за выхода игры в эту пятницу, пишет издание Daily Star.

СМИ указывает, что поставщик услуг интернет-связи Trooli обнаружил интересную закономерность — выходы новых игр стали причиной наибольших всплесков использования трафика. Так, 17 сентября во время выпуска игры Final Fantasy 16 использование трафика выросло на 17%, причем в течение следующих четырех дней трафик оставался на уровне выше среднего.

Также ожидание от выпуска Call of Duty Black Ops 6 вызовет еще большее беспокойство у поставщиков. Предыдущие релизы игр привели к рекордным всплескам использования интернет-трафика, причем компания Trooli отслеживает рост трафика с каждым выходом новой части этой франшизы.

Журналисты пишут, что после выхода Warzone 2 в октябре 2022 года трафик в сети вырос на 25%, а во время релиза Modern Warfare III в ноябре 2023 года — аж на 30%. В сочетании с большим размером игры и многопользовательским интерфейсом Call of Duty Black Ops 6, это может означать, что некоторые бытовые потребители интернета будут иметь максимальные настройки в день запуска, а тем, кто уже страдает от низкой пропускной способности, придется столкнутся с серьезными проблемами.

"Наши данные показывают, что использование трафика выросло на 30% в день запуска основных игр в прошлом, и этот спрос растет с каждым годом. Во время запуска нового Call of Duty мы ожидаем, что использование еще больше возрастет. Поэтому 25 октября мы можем почувствовать рекордную максимальную нагрузку по всей стране", — говорит руководитель Trooli Энди Конибер.

Он добавляет, что те дома, которые подключены к сверхскоростному трафику, не должны пострадать от этого повышенного спроса. Однако те, кто будет заходить в Интернет по обычным потребностям, уже может не получить этого трафика.

По его мнению, такая перегрузка может создать серьезную проблему как для геймеров, так и для обычных пользователей интернета. Поэтому он рекомендует геймерам во избежание задержки изменить свой тарифный план интернета, чтобы избежать лагов и серьезных задержек связи.

"Чтобы минимизировать риски неприятной буферизации и зависания во время игры, стоит проверить, предлагает ли ваш текущий пакет услуг скорость, необходимую для геймеров. Средняя семья с несколькими подключенными устройствами нуждается в скорости более 100 Мбит/с как минимум. Однако для игр рекомендуется иметь скорость трафика не менее 2 Гбит/с, чтобы гарантировать действительно бесперебойную игру", — констатирует Конибер.

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