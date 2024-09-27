От Geely и Volvo: представлено первое серийное авто для геймеров (фото)

Электромобиль Lynk&Co Z10 Starbuff оснастили мощным геймерским компьютером и удобными задними сиденьями. Вскоре новая модель выйдет на рынок.

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Новый Lynk&Co Z10 получил необычную модификацию Starbuff. Электромобиль превратили в передвижную игровую комнату. Об этом сообщается на сайте ITHome.

Электромобиль Lynk&Co Z10 Starbuff разработали совместно с производителем смартфонов Meizu. Дело в том, что оба бренда принадлежат Geely.

Электромобиль будут выпускать серийно Фото: Geely

Внешне новый Lynk&Co Z10 Starbuff почти ничем не отличается от стандартного авто. Его отличает лишь особый красный цвет.

Основные изменения произошли внутри. На втором ряду установили два отдельных геймерских кресла. Кроме того, в авто встроили мощный компьютер с процессором AMD Ryzen Embedded V2000A, видеокартой AMD Radeon RX 6600M, жестким диском на 1 Тб и системой жидкостного охлаждения.

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Также появились 17-дюймовый AMOLED-монитор Samsung, интернет 5G, акустика Harmann Kardon с 23 динамиками и выдвижной столик для беспроводных клавиатуры и мыши.

В салоне установили мощный игровой компьютер и отдельные задние кресла Фото: Geely

Примечательно, что электромобиль Lynk&Co Z10 Starbuff не останется концептом — его планируют производить серийно и продавать за $47 000.

Напомним, что новый Lynk&Co Z10 — пятиметровый электрический седан, созданный при участии специалистов Volvo. Модель предлагают в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 789-сильной версиях. Топовый вариант стартует до сотни за 3,5 с. Запас хода авто составляет от 602 до 806 км, а цена базовой модели стартует с $27 800.

Кстати, вскоре в линейке Lynk&Co появится новый недорогой электрокроссовер Z20.

Также Фокус рассказывал, что Meizu готовит свой первый электромобиль.