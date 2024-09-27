Від Geely та Volvo: презентовано перше серійне авто для геймерів (фото)

Електромобіль Lynk&Co Z10 Starbuff оснастили потужним геймерським комп'ютером та зручними задніми сидіннями. Невдовзі нова модель вийде на ринок.

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Новий Lynk&Co Z10 отримав незвичайну модифікацію Starbuff. Електромобіль перетворили на пересувну ігрову кімнату. Про це повідомляється на сайті ITHome.

Електромобіль Lynk&Co Z10 Starbuff розробили спільно із виробником смартфонів Meizu. Річ у тім, що обидва бренди належать Geely.

Електромобіль випускатимуть серійно Фото: Geely

Зовні новий Lynk&Co Z10 Starbuff майже нічим не відрізняється від стандартного авто. Його вирізняє лише особливий червоний колір.

Основні зміни відбулися всередині. На другому ряду встановили два окремі геймерські крісла. Крім того, в авто вмонтували потужний комп’ютер із процесором AMD Ryzen Embedded V2000A, відеокартою AMD Radeon RX 6600M, жорстким диском на 1 Тб та системою рідинного охолодження.

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Також з’явилися 17-дюймовий AMOLED-монітор Samsung, інтернет 5G, акустика Harmann Kardon із 23 динаміками та висувний столик для бездротових клавіатури і миші.

У салоні встановили потужний ігровий комп'ютер і окремі задні крісла Фото: Geely

Примітно, що електромобіль Lynk&Co Z10 Starbuff не залишиться концептом – його планують виробляти серійно і продавати за $47 000.

Нагадаємо, що новий Lynk&Co Z10 – п’ятиметровий електричний седан, створений за участі спеціалістів Volvo. Модель пропонують у задньопривдній 272-сильній та повнопривідній 789-сильній версіях. Топовий варіант стартує до сотні за 3,5 с. Запас ходу авто становить від 602 до 806 км, а ціна базової моделі стартує з $27 800.

До речі, невдовзі в лінійці Lynk&Co зявиться новий недорогий електрокросовер Z20.

Також Фокус розповідав, що Meizu готує свій перший електромобіль.