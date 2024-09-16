Недорогий електрокросовер від Geely та Volvo показали до прем'єри (фото)

Lynk&Co Z20 — електричний купе-кросовер із оригінальним рубаним дизайном та 340-сильним мотором. Запас ходу авто перевищує 500 км.

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В інтернеті опублікували фото Lynk&Co Z20. Електричний кросовер презентують у жовтні в одній із країн Європи. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Lynk&Co Z20 є спільною розробкою Geely і Volvo, як і більшість моделей китайської марки. Це компактний купе-кросовер із рубаним дизайном. У нього покатий дах, вигнута віконна лінія, а також високо посаджені фари та ліхтарі. Модель запропонують із литими дисками діаметром 18 та 19 дюймів.

Lynk&Co Z20 отримає 340-сильний мотор Фото: CarNewsChina

Розміри Lynk&Co Z20:

довжина – 4460 мм;

ширина – 1845 мм;

висота – 1573 мм;

колісна база – 2755 мм;

маса – 1899 кг.

Салон Lynk&Co Z20 поки не показали, хоча на шпигунських фото видно великий дисплей на передній панелі. Зате розкрили деякі характеристики електрокросовера.

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У основі електрокара лежить модульна платформа SEA2, яку також використовують Volvo EX30 та Smart#1. Кросовер Lynk&Co Z20 дебютує у 340-сильній задньопривідній версії із батареєю ємністю 66 кВт∙год, а його запас ходу сягне 560 км. Також очікується потужніший повнопривідний варіант.

До речі, недавно показали новий електрокросовер від Geely та Volvo із запасом ходу 780 км.

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