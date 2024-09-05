Volvo показала нового конкурента Tesla Model S із запасом ходу 600 км (фото)

Volvo ES90 — електричний седан Е-класу довжиною 5 метрів. Модель запропонують у версіях на 408 та 517 сил ізі запасом ходу приблизно 600 км.

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Під час презентації нового Volvo XC90 показали перші тизери моделі ES90. Великий представницький седан дебютує у березні 2025 року та замінить модель Volvo S90. Про це повідомляє сайт Autocar.

На тизерах показали силует Volvo ES90. Седан має вигнутий дах, високу віконну лінію та висувні дверні ручки. За розміри авто належить до Е-класу і дещо коротше за Volvo S90. Конкурентами авто стануть Tesla Model S і Mercedes EQE.

Електрокар дебютує в 2025 році Фото: Volvo

Габарити Volvo ES90:

довжина – 4990 мм;

ширина – 1945 мм;

висота – 1547 мм;

колісна база – 3102 мм.

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Електромобіль Volvo ES90 збудують на платформі SPA2, яку також використовує кросовер ЕХ90. У нього запозичать і силові установки для седана. Також очікується, що електрокар отримає систему напівавтономного руху.

Запас ходу авто сягне 600 км Фото: Volvo

Очікується, що новий Volvo ES90 запропонують у двомоторних повнопривідних версіях на 408 та 517 к. с. із акумуляторною батареєю ємністю 111 кВт∙год. Запас ходу сягне 600 км. Виробництво седана налагодять у Китаї на підприємстві Geely.

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