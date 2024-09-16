Недорогой электрокроссовер от Geely и Volvo показали до премьеры (фото)
Lynk&Co Z20 — электрический купе-кроссовер с оригинальным рубленым дизайном и 340-сильным мотором. Запас хода авто превышает 500 км.
В интернете опубликовали фото Lynk&Co Z20. Электрический кроссовер презентуют в октябре в одной из стран Европы. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Lynk&Co Z20 является совместной разработкой Geely и Volvo, как и большинство моделей китайской марки. Это компактный купе-кроссовер с рубленым дизайном. У него покатая крыша, изогнутая оконная линия, а также высоко посаженные фары и фонари. Модель предложат с литыми дисками диаметром 18 и 19 дюймов.
Размеры Lynk&Co Z20:
- длина — 4460 мм;
- ширина — 1845 мм;
- высота — 1573 мм;
- колесная база — 2755 мм;
- масса — 1899 кг.
Салон Lynk&Co Z20 пока не показали, хотя на шпионских фото виден большой дисплей на передней панели. Зато раскрыли некоторые характеристики электрокроссовера.
В основе электрокара лежит модульная платформа SEA2, которую также используют Volvo EX30 и Smart#1. Кроссовер Lynk&Co Z20 дебютирует в 340-сильной заднеприводной версии с батареей емкостью 66 кВт∙ч, а его запас хода достигнет 560 км. Также ожидается более мощный полноприводный вариант.
Кстати, недавно показали новый электрокроссовер от Geely и Volvo с запасом хода 780 км.
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