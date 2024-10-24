Можливий блекаут: гравці Call of Duty становлять серйозну загрозу для інтернету Британії

Вихід нових ігор у Британії збільшує навантаження на інтернет-трафік від 15 до 30%. Провайдери побоюються, що геймери можуть обвалити інтернет уже цієї п'ятниці через вихід нової частини культової франшизи Call of Duty.

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Запуск Call of Duty Black Ops 6 може спричинити найбільший за всю історію сплеск використання інтернет-трафіку в історії Великої Британії. Експерти переконані, що постачальники послуг готуються до безпрецедентного зростання навантаження через вихід гри в цю п'ятницю, пише видання Daily Star.

ЗМІ вказує, що постачальник послуг інтернет-зв'язку Trooli виявив цікаву закономірність — виходи нових ігор стали причиною найбільших сплесків використання трафіку. Так, 17 вересня під час випуску гри Final Fantasy 16 використання трафіку зросло на 17%, причому протягом наступних чотирьох днів трафік залишався на рівні вищому за середній.

Також очікування від випуску Call of Duty Black Ops 6 спричинить ще більше занепокоєння у постачальників. Попередні релізи ігор призвели до рекордних сплесків використання інтернет-трафіку, причому компанія Trooli відстежує зростання трафіку з кожним виходом нової частини цієї франшизи.

Журналісти пишуть, що після виходу Warzone 2 у жовтні 2022 року трафік у мережі зріс на 25%, а під час релізу Modern Warfare III у листопаді 2023 року — аж 30%. У поєднанні з великим розміром гри та багатоюзерним інтерфейсом Call of Duty Black Ops 6, це може означати, що деякі побутові споживачі інтернету будуть мати максимальні налаштування в день запуску, а тим, хто вже страждає від низької пропускної здатності, доведеться зіткнуться з серйозними проблемами.

"Наші дані показують, що використання трафіку зросло на 30% у день запуску основних ігор у минулому, і цей попит зростає з кожним роком. Під час запуску нового Call of Duty ми очікуємо, що використання ще більше зросте. Тому 25 жовтня ми можемо відчути рекордне максимальне навантаження по всій країні", — каже керівник Trooli Енді Конібер.

Він додає, що ті будинки, які підключені до надшвидкісного трафіку, не повинні постраждати від цього підвищеного попиту. Однак ті, хто заходитиме в Інтернет за звичайними потребами, вже може не отримати цього трафіку.

На його думку, таке перевантаження може створити серйозну проблему як для геймерів, так і для звичайних користувачів інтернету. Тому він рекомендує геймерам для уникнення затримки змінити свій тарифний план інтернету, аби уникнути лагів та серйозних затримок зв'язку.

"Щоб мінімізувати ризики неприємної буферизації та зависання під час гри, варто перевірити, чи ваш поточний пакет послуг пропонує швидкість, необхідну для геймерів. Середня сім’я з кількома підключеними пристроями потребує швидкості понад 100 Мбіт/с як мінімум. Однак для ігор рекомендується мати швидкість трафіку не менше 2 Гбіт/с, щоб гарантувати справді безперебійну гру", — констатує Конібер.

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