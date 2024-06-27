Проломив голову: геймер пролетів 1500 км, щоб побити свого кривдника з онлайн-гри (фото)

Двоє хлопців посварилися в грі MMORPG ArcheAge, після чого один з них "пробив" адресу кривдника у Флориді, прилетів до нього, пробрався до його будинку і напав.

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В США 20-річний онлайнгеймер розшукав свого кривдника, пролетів до нього пів країни і напав на нього з молотком. Про це повідомляє видання Midmichigannow.

Як повідомили в офісі шерифа округу Нассау, 20-річного Едварда Канга заарештували після того, як він сів у літак в Нью-Джерсі і прилетів до міжнародного аеропорту Джексонвіля у Флориді, де він напав на свого суперника.

Встановлено, що двоє хлопців посварилися в грі MMORPG ArcheAge, після чого один з них пробив адресу кривдника у Флориді і прилетів до нього. Він забронював собі номер в готелі, а о 2 годині ночі пробрався до будинку свого суперника посеред ночі та проломив йому голову молотком. На шум прийшов вітчим потерпілого і врятував потерпілого.

Едвард Канг

Шериф Ліпер сказав, що жертва отримала серйозні поранення голови, які, як було встановлено, не становлять загрози для життя.

Нагадаємо, що у Росії спецпризначенці увірвались в комп'ютерний клуб, щоб "скрутити" геймера. Він нібито грав у Counter Strike на боці терористів.

Раніше повідомлялося, що 45-річний житель Австралії вирушив у триденний круїз. На борту він вирішив кілька разів зіграти в казино і лише за ніч програв приблизно 5 тисяч доларів у казино.