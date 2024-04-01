Українська кіберкоманда NAVI перемогла у першому в історії мейджорі з Counter-Strike 2

"Народжені Перемагати" отримають 500 000 доларів, а також путівки на BLAST Premier World Final та Esports World Cup 2024. Їх привітав з перемогою керівник ОП Андрій Єрмак.

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Українська кіберспортивна команда NAVI з CS2 перемогла у турнірі PGL Major Copenhagen. Про це повідомила пресслужба Natus Vincere 31 березня.

Суперниками NAVI була команда FaZe Clan. У гранд-фіналі їх розбили з рахунком 2:0. "Народжені Перемагати" виграли 500 000 доларів, а FaZe — 170 000 доларів.

Наступним турніром для NAVI стане ESL Pro League S19, який проходитиме з 23 квітня по 12 травня на Мальті.

У Sportarena розповіли, що "Народжені перемагати" взяли у FaZe реванш за поразку у вирішальному матчі мейджора, що проходив у травні 2022 року в Антверпені.

"NAVI вдруге в історії стали чемпіонами мейджора, повторивши успіх 2021 року у Стокгольмі. Загалом для української організації це був шостий фінал", — зазначили у виданні.

Окрім грошей переможці отримали путівки на BLAST Premier World Final та Esports World Cup 2024.

Цей турнір PGL Major Copenhagen — був першим в історії мейджором з CS2. Наступний мейджор пройде у Шанхаї у грудні.

У склад команди NAVI з CS:GO входять:

Ігор "w0nderful" Жданов;

Валерій "b1t" Ваховський;

Алексі "Aleksib" Віролайнен;

Юстінас "jL" Лекавічус;

Міхай "iM" Іван;

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер).

NAVI привітав з перемогою керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Публікація Андрія Єрмака від 31 березня Фото: Скриншот

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