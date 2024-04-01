Украинская киберкоманда NAVI победила в первом в истории мэйджоре по Counter-Strike 2

"Рожденные Побеждать" получат 500 000 долларов, а также путевки на BLAST Premier World Final и Esports World Cup 2024. Их поздравил с победой руководитель ОП Андрей Ермак.

Related video

Украинская киберспортивная команда NAVI по CS2 победила в турнире PGL Major Copenhagen. Об этом сообщила пресс-служба Natus Vincere 31 марта.

Соперниками NAVI была команда FaZe Clan. В гранд-финале их разбили со счетом 2:0. "Рожденные Побеждать" выиграли 500 000 долларов, а FaZe — 170 000 долларов.

Следующим турниром для NAVI станет ESL Pro League S19, который будет проходить с 23 апреля по 12 мая на Мальте.

В Sportarena рассказали, что "Рожденные побеждать" взяли у FaZe реванш за поражение в решающем матче мэйджора, проходившего в мае 2022 года в Антверпене.

"NAVI второй раз в истории стали чемпионами мейджора, повторив успех 2021 года в Стокгольме. В целом для украинской организации это был шестой финал", — отметили в издании.

Кроме денег победители получили путевки на BLAST Premier World Final и Esports World Cup 2024.

Этот турнир PGL Major Copenhagen — был первым в истории мейджором по CS2. Следующий мейджор пройдет в Шанхае в декабре.

В состав команды NAVI по CS:GO входят:

Игорь "w0nderful" Жданов;

Валерий "b1t" Ваховский;

Алекси "Aleksib" Виролайнен;

Юстинас "jL" Лекавичус;

Михай "iM" Иван;

Андрей "B1ad3" Городенский (тренер).

NAVI поздравил с победой руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Публикация Андрея Ермака от 31 марта Фото: Скриншот

Напомним, Сборная Украины вышла на Чемпионат Европы 2024 года. Исландия проиграла в финале плей-офф со счетом 1:2.

Украинский футболист Александр Зинченко вступился за болельщика, которого схватил за руки польский полицейский. Фанат был среди тех, кто выбежал на поле после победы Сборной в матче.