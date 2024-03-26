Сборная Украины вышла на Евро-2024: в финале плей-офф повержена Исландия 2:1 (видео)

Украина добилась небывалого для себя итога: две волевые победы с интервалом в 5 дней. В первом тайме главная звезда "викингов" Альберт Гудмундссон раскрутил защитников Украины и пробил с линии штрафной — голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин был бессилен.

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Сборная Украины пробилась на Чемпионат Европы 2024 года, обыграв в финальном матче исландцев. Победный мяч на счету Михаила Мудрика, а сравнял счет Виктор Цыганков.

По сравнению с матчем недельной давности главный менеджер украинской сборной внес ряд изменений. В линии хавбэков появились Цыганков и Малиновский: первый пропускал предыдущий матч по причине травмы, второй выходил на замену. На острие атаки вместо Артема Довбика появился еще один представитель испанской Примеры — Роман Яремчук.

Украина – Исландия: составы команд

Украина – Исландия: составы команд

Украина владела территориальным преимуществом в первые полчаса, но до опасных моментов у ворот голкипера исландцев Хаукона Рабна Вальдимарссона практически не доходило. Пожалуй самый опасный эпизод был с ударом Миколенко, которому отдал передачу его коллега по амплуа Ефим Конопля. Владение мячом после первых 30 минут было 63% к 37% в пользу Сине-желтых.

Украина Исландия: статистика после первого тайма

Но забили все же островитяне. Главная звезда команды Альберт Гудмундссон раскрутил защитников Украины и пробил с линии штрафной — голкипер мадридского "Реала" был бессилен.

Отыгрываться можно было на 37-й минуте. Георгий Судаков протянул мяч к штрафной площади Исландии и нанес опасный удар — но исландский кипер вовремя прикрыл ближний угол ворот.

В первом тайме несколько раз издали прикладывался Руслан Малиновский, но ударам не хватало точности.

На 39-й минуте Украина, казалось, сравняла счет. Комбинацию Судаков — Цыганков завершал Яремчук. Но гол отменили из-за офсайда.

Эпизод с участием Романа Яремчука Фото: uefa.com

Украина – Исландия: два гола во втором тайме

В начале второго тайма Украина сравняла. На 54-й минуте после диагонали на правый фланг Виктор Цыганков сместился в центр, попутно обыграв нескольких островитян, и побил в нижний угол.

Виктор Цыганков празднует забитый гол

После забитого мяча сборная Украины стала действовать поувереннее. Опасно пробивал со штрафного Георгий Судаков.

На 85-й минуте сборная Украины вышла вперед. После скидки Георгия Судакова с линии штрафной точно в нижний угол пробил Михаил Мудрик.

Украина - Исландия 2-1

Напомним, что в предыдущем матче плей-офф Украина добилась волевой победы над Боснией.

Также сообщалось, что Исландия разгромила сборную Израиля. Хет-триком отличился звезда итальянской "Дженоа" Альберт Гюдмюндссон.