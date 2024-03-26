Збірна України вийшла на Євро-2024: у фіналі плей-офф переможена Ісландія 2:1 (відео)

Україна здобула небувалий для себе результат: дві вольові перемоги з інтервалом у 5 днів. У першому таймі головна зірка "вікінгів" Альберт Гудмундссон розкрутив захисників України та пробив з лінії штрафного — голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін був безсилий.

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Збірна України пробилася на Чемпіонат Європи 2024 року, обігравши у фінальному матчі ісландців. Переможний м'яч на рахунку Михайла Мудрика, а зрівняв рахунок Віктор Циганков.

Порівняно з матчем тижневої давнини головний менеджер української збірної вніс низку змін. У лінії хавбеків з'явилися Циганков і Малиновський: перший пропускав попередній матч через травму, другий виходив на заміну. На вістрі атаки замість Артема Довбика з'явився ще один представник іспанської Прімери — Роман Яремчук.

Україна — Ісландія: склади команд

Україна — Ісландія: склади команд

Україна володіла територіальною перевагою в перші пів години, але до небезпечних моментів біля воріт голкіпера ісландців Гаукона Рабна Вальдімарссона практично не доходило. Мабуть, найнебезпечніший епізод був з ударом Миколенка, якому віддав передачу його колега за амплуа Юхим Конопля. Володіння м'ячем після перших 30 хвилин було 63% до 37% на користь Синьо-жовтих.

Україна Ісландія: статистика після першого тайму

Але першими забили все ж таки остров'яни. Головна зірка команди Альберт Гудмундссон розкрутив захисників України та пробив із лінії штрафного — голкіпер мадридського "Реала" був безсилий.

Відіграватися можна було на 37-й хвилині. Георгій Судаков протягнув м'яч до штрафного майданчика Ісландії та завдав небезпечного удару — але ісландський кіпер вчасно прикрив ближній кут воріт.

У першому таймі кілька разів здалеку прикладався Руслан Малиновський, але ударам не вистачало точності.

На 39-й хвилині Україна, здавалося, зрівняла рахунок. Комбінацію Судаков — Циганков завершував Яремчук. Але гол скасовували через офсайд.

Епізод за участю Романа Яремчука Фото: uefa.com

Україна – Ісландія: два голи у другому таймі

На початку другого тайму Україна зрівняла. На 54-й хвилині після діагоналі на правий фланг Віктор Циганков змістився в центр, попутно обігравши кількох остров'ян, і побив у нижній кут.

Віктор Циганков святкує забитий гол

Після забитого м'яча збірна України стала діяти впевненіше. Небезпечно пробивав зі штрафного Георгій Судаков.

На 85-й хвилині збірна вийшла вперед. Після скидання Георгія Судакова з лінії штрафного точно в нижній кут пробив Михайло Мудрик.

Україна - Ісландія 2-1

Нагадаємо, що в попередньому матчі плей-оф Україна домоглася вольової перемоги над Боснією.

Також повідомлялося, що Ісландія розгромила збірну Ізраїлю. Хет-триком відзначився зірка італійської "Дженоа" Альберт Гюдмюндссон.