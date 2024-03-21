Украина обыграла Боснию и вышла на решающий матч с Исландией

Украина пропустила первой на 56-й минуте. Защитник "Зальцбурга" Амар Дедич пробил из пределов штрафной площади украинцев — и голкипер Андрей Лунин был бессилен.

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В четверг, 21 марта, сборная Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора к чемпионату Европы 2024 на выезде добилась волевой победы над сборной Боснии и Герцеговины.

В этом матче Украине из-за травмы не смог помочь Виктор Цыганков, полузащитник "Жироны" — одного из лидеров Чемпионата Испании в текущем сезоне. Его заменил Александр Зубков.

Ефим Конопля

Главный тренер Украины Сергей Ребров выставил в опорную зону дебютанта — динамовца Владимира Бражко, который действовал довольно активно в борьбе с соперниками.

К концу первого тайма у Украины было подавляющее преимущество по владению мячом: 64% к 36%. Но острых эпизодов у ворот голкипера Ибрагима Шехича было немного. И арбитру матча Феликсу Цвайеру даже не пришлось добавлять дополнительные минуты к тайму.

Статистика по общим ударам в сторону ворот к концу тайма: 3-2 в пользу боснийцев.

В начале второго тайма Украина по-прежнему выглядела активнее, чем хозяева поля. Вместе с тем у боснийцев были свои моменты, и они и открыли счет.

На 56-й минуте защитник "Зальцбурга" Амар Дедич пробил из пределов штрафной площади украинцев — голкипер Андрей Лунин был бессилен что-либо сделать. Автогол записали на Николая Матвиенко.

Сергей Ребров попытался оживить игру с помощью замен. Первый удар в створ у украинцев был лишь на 77-й минуте, а на 84-й минуте Украина все же сравняла счет благодаря голу вышедшего на замену Романа Яремчука. Голевая передача на счету защитника Ефима Конопли.

Спустя три минуты "Сине-желтые" вышли вперед. Атака началась от своих ворот: Яремчук получил мяч на левом фланге и навесил на линию вратарской, где Довбик пробил головой.

Михаил Мудрик мог забить третий мяч в концовке матча

Напомним, что Сергей Ребров включил в заявку на матч против боснийцев Владислава Ваната вместо Даниила Сикана.

Также сообщалось, что тренер российского хоккейного клуба "Салават Юлаев" из Уфы свел счеты с жизнью. По словам американских журналистов, он умер в результате "очевидного самоубийства".